From Relatable To Absurd: 30 Witty One-Panel Comics By The New Yorker Cartoonist

Ali Solomon, a Queens, NY-based cartoonist and writer, resides with her husband, two daughters, and an extensive collection of comic books.

Solomon began her artistic journey creating a daily comic strip for The Cornell Daily Sun during her undergraduate years. Since 2018, she has been a regular contributor to the New Yorker, with her work also featured in publications like McSweeney’s Internet Tendency, the Washington Post, The Believer, and WIRED. Apart from her cartooning career, Ali also dedicates her time to teaching art at a middle school in New York City.

#1

Image source: alisolomain

#2

Image source: alisolomain

#3

Image source: alisolomain

#4

Image source: alisolomain

#5

Image source: alisolomain

#6

Image source: alisolomain

#7

Image source: alisolomain

#8

Image source: alisolomain

#9

Image source: alisolomain

#10

Image source: alisolomain

#11

Image source: alisolomain

#12

Image source: alisolomain

#13

Image source: alisolomain

#14

Image source: alisolomain

#15

Image source: alisolomain

#16

Image source: alisolomain

#17

Image source: alisolomain

#18

Image source: alisolomain

#19

Image source: alisolomain

#20

Image source: alisolomain

#21

Image source: alisolomain

#22

Image source: alisolomain

#23

Image source: alisolomain

#24

Image source: alisolomain

#25

Image source: alisolomain

#26

Image source: alisolomain

#27

Image source: alisolomain

#28

Image source: alisolomain

#29

Image source: alisolomain

#30

Image source: alisolomain

