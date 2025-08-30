This Artist Proves Comedy Can Come From Anywhere, And Here Are His 50 New Comics

by

Vaughan Tomlinson is back on Bored Panda with a fresh batch of his witty cartoons! If you haven’t seen our previous posts featuring his sharp one-panel humor, now’s the perfect time to catch up.

Known for blending keen observation with a touch of the absurd, Tomlinson’s work has appeared in major outlets like The Times, The Wall Street Journal, and Reader’s Digest. His cartoons prove that even the simplest moment can spark a laugh – sometimes from the most unexpected sources. As he told Bored Panda: “I try to find humor in everything. There’s always something funny about even the darkest, saddest moments. Probably one of the most unexpected sources of inspiration was a eulogy at a funeral. The person speaking kept mentioning the fact they had attended an elite university, which had nothing to do with anything, certainly not the person whose funeral it was. And I just thought, this would make a great cartoon.”

Scroll down to enjoy his latest comics and see why readers can’t get enough of his humor.

More info: Instagram

#1

This Artist Proves Comedy Can Come From Anywhere, And Here Are His 50 New Comics

Image source: vaughantomlinson

#2

This Artist Proves Comedy Can Come From Anywhere, And Here Are His 50 New Comics

Image source: vaughantomlinson

#3

This Artist Proves Comedy Can Come From Anywhere, And Here Are His 50 New Comics

Image source: vaughantomlinson

#4

This Artist Proves Comedy Can Come From Anywhere, And Here Are His 50 New Comics

Image source: vaughantomlinson

#5

This Artist Proves Comedy Can Come From Anywhere, And Here Are His 50 New Comics

Image source: vaughantomlinson

#6

This Artist Proves Comedy Can Come From Anywhere, And Here Are His 50 New Comics

Image source: vaughantomlinson

#7

This Artist Proves Comedy Can Come From Anywhere, And Here Are His 50 New Comics

Image source: vaughantomlinson

#8

This Artist Proves Comedy Can Come From Anywhere, And Here Are His 50 New Comics

Image source: vaughantomlinson

#9

This Artist Proves Comedy Can Come From Anywhere, And Here Are His 50 New Comics

Image source: vaughantomlinson

#10

This Artist Proves Comedy Can Come From Anywhere, And Here Are His 50 New Comics

Image source: vaughantomlinson

#11

This Artist Proves Comedy Can Come From Anywhere, And Here Are His 50 New Comics

Image source: vaughantomlinson

#12

This Artist Proves Comedy Can Come From Anywhere, And Here Are His 50 New Comics

Image source: vaughantomlinson

#13

This Artist Proves Comedy Can Come From Anywhere, And Here Are His 50 New Comics

Image source: vaughantomlinson

#14

This Artist Proves Comedy Can Come From Anywhere, And Here Are His 50 New Comics

Image source: vaughantomlinson

#15

This Artist Proves Comedy Can Come From Anywhere, And Here Are His 50 New Comics

Image source: vaughantomlinson

#16

This Artist Proves Comedy Can Come From Anywhere, And Here Are His 50 New Comics

Image source: vaughantomlinson

#17

This Artist Proves Comedy Can Come From Anywhere, And Here Are His 50 New Comics

Image source: vaughantomlinson

#18

This Artist Proves Comedy Can Come From Anywhere, And Here Are His 50 New Comics

Image source: vaughantomlinson

#19

This Artist Proves Comedy Can Come From Anywhere, And Here Are His 50 New Comics

Image source: vaughantomlinson

#20

This Artist Proves Comedy Can Come From Anywhere, And Here Are His 50 New Comics

Image source: vaughantomlinson

#21

This Artist Proves Comedy Can Come From Anywhere, And Here Are His 50 New Comics

Image source: vaughantomlinson

#22

This Artist Proves Comedy Can Come From Anywhere, And Here Are His 50 New Comics

Image source: vaughantomlinson

#23

This Artist Proves Comedy Can Come From Anywhere, And Here Are His 50 New Comics

Image source: vaughantomlinson

#24

This Artist Proves Comedy Can Come From Anywhere, And Here Are His 50 New Comics

Image source: vaughantomlinson

#25

This Artist Proves Comedy Can Come From Anywhere, And Here Are His 50 New Comics

Image source: vaughantomlinson

#26

This Artist Proves Comedy Can Come From Anywhere, And Here Are His 50 New Comics

Image source: vaughantomlinson

#27

This Artist Proves Comedy Can Come From Anywhere, And Here Are His 50 New Comics

Image source: vaughantomlinson

#28

This Artist Proves Comedy Can Come From Anywhere, And Here Are His 50 New Comics

Image source: vaughantomlinson

#29

This Artist Proves Comedy Can Come From Anywhere, And Here Are His 50 New Comics

Image source: vaughantomlinson

#30

This Artist Proves Comedy Can Come From Anywhere, And Here Are His 50 New Comics

Image source: vaughantomlinson

#31

This Artist Proves Comedy Can Come From Anywhere, And Here Are His 50 New Comics

Image source: vaughantomlinson

#32

This Artist Proves Comedy Can Come From Anywhere, And Here Are His 50 New Comics

Image source: vaughantomlinson

#33

This Artist Proves Comedy Can Come From Anywhere, And Here Are His 50 New Comics

Image source: vaughantomlinson

#34

This Artist Proves Comedy Can Come From Anywhere, And Here Are His 50 New Comics

Image source: vaughantomlinson

#35

This Artist Proves Comedy Can Come From Anywhere, And Here Are His 50 New Comics

Image source: vaughantomlinson

#36

This Artist Proves Comedy Can Come From Anywhere, And Here Are His 50 New Comics

Image source: vaughantomlinson

#37

This Artist Proves Comedy Can Come From Anywhere, And Here Are His 50 New Comics

Image source: vaughantomlinson

#38

This Artist Proves Comedy Can Come From Anywhere, And Here Are His 50 New Comics

Image source: vaughantomlinson

#39

This Artist Proves Comedy Can Come From Anywhere, And Here Are His 50 New Comics

Image source: vaughantomlinson

#40

This Artist Proves Comedy Can Come From Anywhere, And Here Are His 50 New Comics

Image source: vaughantomlinson

#41

This Artist Proves Comedy Can Come From Anywhere, And Here Are His 50 New Comics

Image source: vaughantomlinson

#42

This Artist Proves Comedy Can Come From Anywhere, And Here Are His 50 New Comics

Image source: vaughantomlinson

#43

This Artist Proves Comedy Can Come From Anywhere, And Here Are His 50 New Comics

Image source: vaughantomlinson

#44

This Artist Proves Comedy Can Come From Anywhere, And Here Are His 50 New Comics

Image source: vaughantomlinson

#45

This Artist Proves Comedy Can Come From Anywhere, And Here Are His 50 New Comics

Image source: vaughantomlinson

#46

This Artist Proves Comedy Can Come From Anywhere, And Here Are His 50 New Comics

Image source: vaughantomlinson

#47

This Artist Proves Comedy Can Come From Anywhere, And Here Are His 50 New Comics

Image source: vaughantomlinson

#48

This Artist Proves Comedy Can Come From Anywhere, And Here Are His 50 New Comics

Image source: vaughantomlinson

#49

This Artist Proves Comedy Can Come From Anywhere, And Here Are His 50 New Comics

Image source: vaughantomlinson

#50

This Artist Proves Comedy Can Come From Anywhere, And Here Are His 50 New Comics

Image source: vaughantomlinson

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
A Fresh Prince of Bel-Air Reboot is Coming with a Twist
3 min read
Aug, 14, 2020
The Most Lovable Dorks from 80s TV Sitcoms
3 min read
Jul, 6, 2017
JD Vance Breaks Silence After Pope Francis’ Passing, A Day After “Awkward” Encounter
3 min read
Apr, 23, 2025
Watch a 4-Ton Wrecking Ball Destroying Cars in Super Slow Motion
3 min read
Jan, 28, 2018
10 Things You Didn’t Know about Alaska Haunting
3 min read
Mar, 11, 2019
ABC’s First Promo for Take Two: It Looks Like Summer Fun is Back!
3 min read
May, 27, 2018
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.