I Mix Dry Humor With Sharp Observations In My 20 One Panel Comics

After failing to syndicate two comic strips in the 1990s, I rebooted my cartooning ambition in 2018 by drawing gag cartoons for domestic and international publications such as The Wall Street Journal, The Saturday Evening Post, Reader’s Digest, Weekly Humorist, Alta, Woman’s World, The Oldie, The Phoenix, Accounting Today, and others. I also spend a limited amount of time doing freelance cartooning for logos, greeting cards, coloring books, etc.

I grew up in the Chicago neighborhood of Rogers Park, but graduated from high school in Mosinee, WI. After college, I moved to Milwaukee, WI, where I worked for 37 years as a packaging design engineer. My interests also include playing ice hockey and guitar, but rarely at the same time.

More info: Instagram

#1 Appeared In Weekly Humorist

#2 Appeared In Saturday Evening Post

#3 Appeared In The Phoenix (Ireland)

#4 Appeared In Wall Street Journal

#5 Appeared In The Oldie (UK)

#6 Appeared In Alta

#7 Appeared In The Phoenix (Ireland)

#8 Appeared In Wall Street Journal

#9 Appeared In Reader’s Digest And Saturday Evening Post

#10 Appeared In The Oldie (UK)

#11 Appeared In The Phoenix (Ireland)

#12 Appeared In Alta (First Cartoon Ever Sold – 2018)

#13 Appeared In Weekly Humorist

#14 Appeared In Saturday Evening Post

#15 Appeared In Weekly Humorist

#16 Appeared In Accounting Today

#17 Appeared In The Phoenix (Ireland)

#18 Appeared In Distributor’s Link

#19 Appeared In American Bystander’s 251

#20 Appeared In The Phoenix (Ireland)

Patrick Penrose
