96 Images That Bring Nostalgia To People Who Experienced The Magic Of The ‘90s And ‘00s (New Pics)

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The wheel of time keeps on turning, and what was once our childhood is now a huge source of nostalgia. Low-rise and baggy jeans, Walkmans, wired headphones, and ‘90s animation shows — these are just some things that once were so omnipresent they drove us crazy that we now wish we could have back.

In a world oversaturated with nostalgic content, some pages stand out, like the “No Context Nostalgia” on Instagram. It’s funny and chaotic, but most importantly, it still awakens that inner child in us who was all about Gameboys, colorful Mac monitors, and Cartoon Network. So, let yourself go down memory lane, Pandas, and think about what you miss the most from the glorious days of the ‘90s and the ‘00s.

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Patrick Penrose
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