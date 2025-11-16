“You Live Next To Us And We Don’t Like You”: 30 Times People Had Funny, Weird Or Crazy Neighbors

You don’t need to be best friends with your neighbor. In fact, you don’t need to be friends at all. But nevertheless, while living in a community with others, we still have to get along on preferably as good terms as possible, because it’s easier and makes us all many times happier.

The truth is, this is not exactly what happens all the time. We often hear stories about neighbors that range from slightly weird, fun, quirky to notoriously difficult.

This parody Twitter account “Messed Up Nextdoor” is dedicated to sharing precisely such cases, when people who live right next to us never cease to surprise us.

#1 Flattered

Image source: FkdUpNxtdoor

#2 Expert

Image source: FkdUpNxtdoor

#3 Why Do Cats Hate Me?

Image source: FkdUpNxtdoor

#4 Oceans 1

Image source: FkdUpNxtdoor

#5 Farting In My Mailbox

Image source: FkdUpNxtdoor

#6 1000% Written By A Coyote

Image source: FkdUpNxtdoor

#7 Ya Hate To See It

Image source: FkdUpNxtdoor

#8 Squirrels Begging For Money

Image source: FkdUpNxtdoor

#9 Taken 4

Image source: FkdUpNxtdoor

#10 Is It A Lawn Chair?

Image source: FkdUpNxtdoor

#11 Psa

Image source: FkdUpNxtdoor

#12 All Cops Are Buttholes

Image source: FkdUpNxtdoor

#13 Arrest This Person

Image source: FkdUpNxtdoor

#14 Free Gas?

Image source: FkdUpNxtdoor

#15 Nextdoor Right Back To Nextdooring

Image source: FkdUpNxtdoor

#16 We Will Not Sleep Until She’s Home Safe

Image source: FkdUpNxtdoor

#17 Girl, Why Are You Apologizing For A Frog. Let’s Stop Apologizing For Things!

Image source: FkdUpNxtdoor

#18 Help!

Image source: FkdUpNxtdoor

#19 Ok

Image source: FkdUpNxtdoor

#20 Stay Out!

Image source: FkdUpNxtdoor

#21 Perfect Except For Pee

Image source: FkdUpNxtdoor

#22 Nature vs. Nurture

Image source: FkdUpNxtdoor

#23 Space Laser Parts

Image source: FkdUpNxtdoor

#24 Weird Squirrel Activity!

Image source: FkdUpNxtdoor

#25 Chicken Bears?!

Image source: FkdUpNxtdoor

#26 Thanksgiving

Image source: FkdUpNxtdoor

#27 Oh It’s Just My Son Who Doesn’t Speak To Me Anymore

Image source: FkdUpNxtdoor

#28 Bat Lips

Image source: FkdUpNxtdoor

#29 Someone Is Pissed At Their Neighbor

Image source: FkdUpNxtdoor

#30 What A Mystery

Image source: FkdUpNxtdoor

