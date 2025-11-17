50 Memes That Might Transport You Straight To Middle Earth

by

Whether you marathon the extended edition every year or own every book Tolkien wrote, Tolkien fans know just how timeless his works can feel. Naturally, fans of his work go beyond just consuming it and might make their own content with it. 

The “Funny Middle Earth” Facebook page gathers hilarious and perhaps nostalgic memes that “Lord of the Rings” fans might love. So get comfortable in your Hobbit-hole as you scroll through, upvote your favorite memes, and be sure to share your thoughts and opinions in the comments section below. 

More info: Facebook

#1

50 Memes That Might Transport You Straight To Middle Earth

Image source: Funny Middle Earth

#2

50 Memes That Might Transport You Straight To Middle Earth

Image source: Funny Middle Earth

#3

50 Memes That Might Transport You Straight To Middle Earth

Image source: Funny Middle Earth

#4

50 Memes That Might Transport You Straight To Middle Earth

Image source: Funny Middle Earth

#5

50 Memes That Might Transport You Straight To Middle Earth

Image source: Funny Middle Earth

#6

50 Memes That Might Transport You Straight To Middle Earth

Image source: Funny Middle Earth

#7

50 Memes That Might Transport You Straight To Middle Earth

Image source: Funny Middle Earth

#8

50 Memes That Might Transport You Straight To Middle Earth

Image source: Funny Middle Earth

#9

50 Memes That Might Transport You Straight To Middle Earth

Image source: Funny Middle Earth

#10

50 Memes That Might Transport You Straight To Middle Earth

Image source: Funny Middle Earth

#11

50 Memes That Might Transport You Straight To Middle Earth

Image source: Funny Middle Earth

#12

50 Memes That Might Transport You Straight To Middle Earth

Image source: Funny Middle Earth

#13

50 Memes That Might Transport You Straight To Middle Earth

Image source: Funny Middle Earth

#14

50 Memes That Might Transport You Straight To Middle Earth

Image source: Funny Middle Earth

#15

50 Memes That Might Transport You Straight To Middle Earth

Image source: Funny Middle Earth

#16

50 Memes That Might Transport You Straight To Middle Earth

Image source: Funny Middle Earth

#17

50 Memes That Might Transport You Straight To Middle Earth

Image source: Funny Middle Earth

#18

50 Memes That Might Transport You Straight To Middle Earth

Image source: Funny Middle Earth

#19

50 Memes That Might Transport You Straight To Middle Earth

Image source: Funny Middle Earth

#20

50 Memes That Might Transport You Straight To Middle Earth

Image source: Funny Middle Earth

#21

50 Memes That Might Transport You Straight To Middle Earth

Image source: Funny Middle Earth

#22

50 Memes That Might Transport You Straight To Middle Earth

Image source: Funny Middle Earth

#23

50 Memes That Might Transport You Straight To Middle Earth

Image source: Funny Middle Earth

#24

50 Memes That Might Transport You Straight To Middle Earth

Image source: Funny Middle Earth

#25

50 Memes That Might Transport You Straight To Middle Earth

Image source: Funny Middle Earth

#26

50 Memes That Might Transport You Straight To Middle Earth

Image source: Funny Middle Earth

#27

50 Memes That Might Transport You Straight To Middle Earth

Image source: Funny Middle Earth

#28

50 Memes That Might Transport You Straight To Middle Earth

Image source: Funny Middle Earth

#29

50 Memes That Might Transport You Straight To Middle Earth

Image source: Funny Middle Earth

#30

50 Memes That Might Transport You Straight To Middle Earth

Image source: Funny Middle Earth

#31

50 Memes That Might Transport You Straight To Middle Earth

Image source: Funny Middle Earth

#32

50 Memes That Might Transport You Straight To Middle Earth

Image source: Funny Middle Earth

#33

50 Memes That Might Transport You Straight To Middle Earth

Image source: Funny Middle Earth

#34

50 Memes That Might Transport You Straight To Middle Earth

Image source: Funny Middle Earth

#35

50 Memes That Might Transport You Straight To Middle Earth

Image source: Funny Middle Earth

#36

50 Memes That Might Transport You Straight To Middle Earth

Image source: Funny Middle Earth

#37

50 Memes That Might Transport You Straight To Middle Earth

Image source: Funny Middle Earth

#38

50 Memes That Might Transport You Straight To Middle Earth

Image source: Funny Middle Earth

#39

50 Memes That Might Transport You Straight To Middle Earth

Image source: Funny Middle Earth

#40

50 Memes That Might Transport You Straight To Middle Earth

Image source: Funny Middle Earth

#41

50 Memes That Might Transport You Straight To Middle Earth

Image source: Funny Middle Earth

#42

50 Memes That Might Transport You Straight To Middle Earth

Image source: Funny Middle Earth

#43

50 Memes That Might Transport You Straight To Middle Earth

Image source: Funny Middle Earth

#44

50 Memes That Might Transport You Straight To Middle Earth

Image source: Funny Middle Earth

#45

50 Memes That Might Transport You Straight To Middle Earth

Image source: Funny Middle Earth

#46

50 Memes That Might Transport You Straight To Middle Earth

Image source: Funny Middle Earth

#47

50 Memes That Might Transport You Straight To Middle Earth

Image source: Funny Middle Earth

#48

50 Memes That Might Transport You Straight To Middle Earth

Image source: Funny Middle Earth

#49

50 Memes That Might Transport You Straight To Middle Earth

Image source: Funny Middle Earth

#50

50 Memes That Might Transport You Straight To Middle Earth

Image source: Funny Middle Earth

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
7-Year-Old’s Depressing Poem About Zoom School Goes Viral And People On Twitter Adore It
3 min read
Nov, 14, 2025
I Make Crowns For Your Fantastical Outfits
3 min read
Nov, 12, 2025
30 Times People Missed Something Big Happening In The World And Were So Confused About It
3 min read
Nov, 15, 2025
FX Orders “Y” Comic Book Adaptation to Series
3 min read
Feb, 4, 2019
As An Ex-Spy, I Illustrate Our World In My Witty Comics (40 Pics)
3 min read
Nov, 14, 2025
I Create Ink Drawings Since 2015 To Express My Feelings
3 min read
Nov, 12, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.