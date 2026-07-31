77 Funny And Unhinged Tweets That Defined July On The Internet

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Some people just have a way with words. They always seem to find the most accurate way to describe not only what they’re feeling personally, but the oddly specific thoughts and situations the rest of us experience too.

Continuing our monthly series, we’ve rounded up the funniest tweets from July.

From brutal summer heat and vacation chaos to the meal prepping and work waiting for you when you get back, these jokes and observations perfectly capture the time of the year we’re at!

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Patrick Penrose
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