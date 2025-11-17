50 Hilariously Relatable Memes That Describe Gen X Life Better Than Words Ever Could

by

Some things bring back so many memories they seem to take you back in time yourself; the smell of your favorite dish from when you were a kid, for instance, or a song you loved during the college years. It can also be a picture of something your generation had to deal with that would likely puzzle the current youth. A floppy disk, for example.

Loads of pictures depicting the ‘back in the day’ of one particular generation are shared on the Facebook group titled ‘Righteous Memes from Generation X’. With nearly 90k members, this public group is a gold mine of nostalgia-evoking memes that perfectly encapsulate the life of the baby boomer successors. Scroll down for the images and get ready to take a trip back in time.

#1

50 Hilariously Relatable Memes That Describe Gen X Life Better Than Words Ever Could

Image source: genxmemes

#2

50 Hilariously Relatable Memes That Describe Gen X Life Better Than Words Ever Could

Image source: genxmemes

#3

50 Hilariously Relatable Memes That Describe Gen X Life Better Than Words Ever Could

Image source: genxmemes

#4

50 Hilariously Relatable Memes That Describe Gen X Life Better Than Words Ever Could

Image source: genxmemes

#5

50 Hilariously Relatable Memes That Describe Gen X Life Better Than Words Ever Could

Image source: genxmemes

#6

50 Hilariously Relatable Memes That Describe Gen X Life Better Than Words Ever Could

Image source: genxmemes

#7

50 Hilariously Relatable Memes That Describe Gen X Life Better Than Words Ever Could

Image source: _jn00gz

#8

50 Hilariously Relatable Memes That Describe Gen X Life Better Than Words Ever Could

Image source: genxmemes

#9

50 Hilariously Relatable Memes That Describe Gen X Life Better Than Words Ever Could

Image source: DataAngel

#10

50 Hilariously Relatable Memes That Describe Gen X Life Better Than Words Ever Could

Image source: genxmemes

#11

50 Hilariously Relatable Memes That Describe Gen X Life Better Than Words Ever Could

Image source: genxmemes

#12

50 Hilariously Relatable Memes That Describe Gen X Life Better Than Words Ever Could

Image source: genxmemes

#13

50 Hilariously Relatable Memes That Describe Gen X Life Better Than Words Ever Could

Image source: genxmemes

#14

50 Hilariously Relatable Memes That Describe Gen X Life Better Than Words Ever Could

Image source: genxmemes

#15

50 Hilariously Relatable Memes That Describe Gen X Life Better Than Words Ever Could

Image source: genxmemes

#16

50 Hilariously Relatable Memes That Describe Gen X Life Better Than Words Ever Could

Image source: genxmemes

#17

50 Hilariously Relatable Memes That Describe Gen X Life Better Than Words Ever Could

Image source: genxmemes

#18

50 Hilariously Relatable Memes That Describe Gen X Life Better Than Words Ever Could

Image source: genxmemes

#19

50 Hilariously Relatable Memes That Describe Gen X Life Better Than Words Ever Could

Image source: genxmemes

#20

50 Hilariously Relatable Memes That Describe Gen X Life Better Than Words Ever Could

Image source: genxmemes

#21

50 Hilariously Relatable Memes That Describe Gen X Life Better Than Words Ever Could

Image source: genxmemes

#22

50 Hilariously Relatable Memes That Describe Gen X Life Better Than Words Ever Could

Image source: genxmemes

#23

50 Hilariously Relatable Memes That Describe Gen X Life Better Than Words Ever Could

Image source: genxmemes

#24

50 Hilariously Relatable Memes That Describe Gen X Life Better Than Words Ever Could

Image source: genxmemes

#25

50 Hilariously Relatable Memes That Describe Gen X Life Better Than Words Ever Could

Image source: genxmemes

#26

50 Hilariously Relatable Memes That Describe Gen X Life Better Than Words Ever Could

Image source: genxmemes

#27

50 Hilariously Relatable Memes That Describe Gen X Life Better Than Words Ever Could

Image source: genxmemes

#28

50 Hilariously Relatable Memes That Describe Gen X Life Better Than Words Ever Could

Image source: genxmemes

#29

50 Hilariously Relatable Memes That Describe Gen X Life Better Than Words Ever Could

Image source: genxmemes

#30

50 Hilariously Relatable Memes That Describe Gen X Life Better Than Words Ever Could

Image source: genxmemes

#31

50 Hilariously Relatable Memes That Describe Gen X Life Better Than Words Ever Could

Image source: genxmemes

#32

50 Hilariously Relatable Memes That Describe Gen X Life Better Than Words Ever Could

Image source: genxmemes

#33

50 Hilariously Relatable Memes That Describe Gen X Life Better Than Words Ever Could

Image source: genxmemes

#34

50 Hilariously Relatable Memes That Describe Gen X Life Better Than Words Ever Could

Image source: genxmemes

#35

50 Hilariously Relatable Memes That Describe Gen X Life Better Than Words Ever Could

Image source: genxmemes

#36

That’s a whole lotta Gen X packed into one pic.

50 Hilariously Relatable Memes That Describe Gen X Life Better Than Words Ever Could

Image source: genxmemes

#37

50 Hilariously Relatable Memes That Describe Gen X Life Better Than Words Ever Could

Image source: genxmemes

#38

50 Hilariously Relatable Memes That Describe Gen X Life Better Than Words Ever Could

Image source: genxmemes

#39

50 Hilariously Relatable Memes That Describe Gen X Life Better Than Words Ever Could

Image source: genxmemes

#40

50 Hilariously Relatable Memes That Describe Gen X Life Better Than Words Ever Could

Image source: genxmemes

#41

50 Hilariously Relatable Memes That Describe Gen X Life Better Than Words Ever Could

Image source: genxmemes

#42

50 Hilariously Relatable Memes That Describe Gen X Life Better Than Words Ever Could

Image source: genxmemes

#43

50 Hilariously Relatable Memes That Describe Gen X Life Better Than Words Ever Could

Image source: genxmemes

#44

50 Hilariously Relatable Memes That Describe Gen X Life Better Than Words Ever Could

Image source: genxmemes

#45

50 Hilariously Relatable Memes That Describe Gen X Life Better Than Words Ever Could

Image source: genxmemes

#46

50 Hilariously Relatable Memes That Describe Gen X Life Better Than Words Ever Could

Image source: genxmemes

#47

50 Hilariously Relatable Memes That Describe Gen X Life Better Than Words Ever Could

Image source: genxmemes

#48

50 Hilariously Relatable Memes That Describe Gen X Life Better Than Words Ever Could

Image source: genxmemes

#49

50 Hilariously Relatable Memes That Describe Gen X Life Better Than Words Ever Could

Image source: genxmemes

#50

50 Hilariously Relatable Memes That Describe Gen X Life Better Than Words Ever Could

Image source: genxmemes

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
How Our World Would Look If You Were A Bird
3 min read
Nov, 11, 2025
Dog Repeatedly Breaks Into The Nursery In Order To Warn Parents That There’s Something Wrong With The Baby, Saves Her Life (Plus 30 More Pet-Hero Stories)
3 min read
Nov, 15, 2025
‘Influencer’ Bride With 55K Followers Tries To Get Wedding Shot For Free, Photographers Destroy Her With Sarcastic Response
3 min read
Nov, 13, 2025
Art Gallery Was So Crowded That I Only Saw Art Through Other People’s Smartphones
3 min read
Nov, 11, 2025
Get to Know the Cast of Escaping Polygamy
3 min read
Apr, 20, 2019
I Cut 3D Maps In Wood To Show How Incredibly Beautiful Our Planet Is
3 min read
Nov, 13, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.