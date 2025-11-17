These Confusing ‘Science Facts’ Challenge Your Knowledge In A Hilarious Way

by

Ask yourself right now, why is the sky blue? For the vast majority of us, we might have to think for a moment, recollecting those memories from middle school science classes. The truth is, we often know a lot less than we think about the world around us. 

The “Fake Science” Twitter page is dedicated to creating “vintage-style” posters with, you guessed it, scientific facts that seem like they could be real but are actually as fake as a unicorn. So get comfortable before you scroll through, be sure to upvote your favorites and comment your thoughts below. 

More info: Twitter

#1

These Confusing ‘Science Facts’ Challenge Your Knowledge In A Hilarious Way

Image source: FakeScience

#2

These Confusing ‘Science Facts’ Challenge Your Knowledge In A Hilarious Way

Image source: FakeScience

#3

These Confusing ‘Science Facts’ Challenge Your Knowledge In A Hilarious Way

Image source: FakeScience

#4

These Confusing ‘Science Facts’ Challenge Your Knowledge In A Hilarious Way

Image source: FakeScience

#5

These Confusing ‘Science Facts’ Challenge Your Knowledge In A Hilarious Way

Image source: FakeScience

#6

These Confusing ‘Science Facts’ Challenge Your Knowledge In A Hilarious Way

Image source: FakeScience

#7

These Confusing ‘Science Facts’ Challenge Your Knowledge In A Hilarious Way

Image source: FakeScience

#8

These Confusing ‘Science Facts’ Challenge Your Knowledge In A Hilarious Way

Image source: FakeScience

#9

These Confusing ‘Science Facts’ Challenge Your Knowledge In A Hilarious Way

Image source: FakeScience

#10

These Confusing ‘Science Facts’ Challenge Your Knowledge In A Hilarious Way

Image source: FakeScience

#11

These Confusing ‘Science Facts’ Challenge Your Knowledge In A Hilarious Way

Image source: FakeScience

#12

These Confusing ‘Science Facts’ Challenge Your Knowledge In A Hilarious Way

Image source: FakeScience

#13

These Confusing ‘Science Facts’ Challenge Your Knowledge In A Hilarious Way

Image source: FakeScience

#14

These Confusing ‘Science Facts’ Challenge Your Knowledge In A Hilarious Way

Image source: FakeScience

#15

These Confusing ‘Science Facts’ Challenge Your Knowledge In A Hilarious Way

Image source: FakeScience

#16

These Confusing ‘Science Facts’ Challenge Your Knowledge In A Hilarious Way

Image source: FakeScience

#17

These Confusing ‘Science Facts’ Challenge Your Knowledge In A Hilarious Way

Image source: FakeScience

#18

These Confusing ‘Science Facts’ Challenge Your Knowledge In A Hilarious Way

Image source: FakeScience

#19

These Confusing ‘Science Facts’ Challenge Your Knowledge In A Hilarious Way

Image source: FakeScience

#20

These Confusing ‘Science Facts’ Challenge Your Knowledge In A Hilarious Way

Image source: FakeScience

#21

These Confusing ‘Science Facts’ Challenge Your Knowledge In A Hilarious Way

Image source: FakeScience

#22

These Confusing ‘Science Facts’ Challenge Your Knowledge In A Hilarious Way

Image source: FakeScience

#23

These Confusing ‘Science Facts’ Challenge Your Knowledge In A Hilarious Way

Image source: FakeScience

#24

These Confusing ‘Science Facts’ Challenge Your Knowledge In A Hilarious Way

Image source: FakeScience

#25

These Confusing ‘Science Facts’ Challenge Your Knowledge In A Hilarious Way

Image source: FakeScience

#26

These Confusing ‘Science Facts’ Challenge Your Knowledge In A Hilarious Way

Image source: FakeScience

#27

These Confusing ‘Science Facts’ Challenge Your Knowledge In A Hilarious Way

Image source: FakeScience

#28

These Confusing ‘Science Facts’ Challenge Your Knowledge In A Hilarious Way

Image source: FakeScience

#29

These Confusing ‘Science Facts’ Challenge Your Knowledge In A Hilarious Way

Image source: FakeScience

#30

These Confusing ‘Science Facts’ Challenge Your Knowledge In A Hilarious Way

Image source: FakeScience

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Hawaii Five-0 1.13 “Ke Kinohi” Review
3 min read
Jan, 4, 2011
How The Danish Talk About Sex To Their Kids And What We Can Learn From Them
3 min read
Nov, 11, 2025
“Things In Japan That Would Send Americans Into A Coma”: 22 Unexpected Japanese Customs That Surprised This TikToker
3 min read
Nov, 16, 2025
What If Star Wars Was A Finnish Movie In The 70s (13 Pics)
3 min read
Nov, 17, 2025
New Thrills Await as The Old Man Season 2 Trailer Debuts
3 min read
Aug, 15, 2024
35 Of The Funniest Tweets About Being A Parent To Twins
3 min read
Nov, 15, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.