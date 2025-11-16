30 Lighthearted Comics By This Artist That Turn Slightly Dark At The End (New Pics)

Dark sense of humor and unexpected endings? Talk about a perfect combo for comics. It’s been over a decade since Ryan Hudson posted his first one, and it shows, judging by how entertaining his illustrations are today. Hudson says his comics are “about making fun of the human condition” with the ultimate goal of making humor.

If your day needs a bit of a pick-me-up, consider scrolling through the newest work by the talented artist. This is the 3rd installment of his comics on Bored Panda, so don’t forget to check the other two: part 1, part 2.

More info: Instagram | patreon.com

#1

Image source: Ryan Hudson

#2

Image source: Ryan Hudson

#3

Image source: Ryan Hudson

#4

Image source: Ryan Hudson

#5

Image source: Ryan Hudson

#6

Image source: Ryan Hudson

#7

Image source: Ryan Hudson

#8

Image source: Ryan Hudson

#9

Image source: Ryan Hudson

#10

Image source: Ryan Hudson

#11

Image source: Ryan Hudson

#12

Image source: Ryan Hudson

#13

Image source: Ryan Hudson

#14

Image source: Ryan Hudson

#15

Image source: Ryan Hudson

#16

Image source: Ryan Hudson

#17

Image source: Ryan Hudson

#18

Image source: Ryan Hudson

#19

Image source: Ryan Hudson

#20

Image source: Ryan Hudson

#21

Image source: Ryan Hudson

#22

Image source: Ryan Hudson

#23

Image source: Ryan Hudson

#24

Image source: Ryan Hudson

#25

Image source: Ryan Hudson

#26

Image source: Ryan Hudson

#27

Image source: Ryan Hudson

#28

Image source: Ryan Hudson

#29

Image source: Ryan Hudson

#30

Image source: Ryan Hudson

Patrick Penrose
Patrick Penrose
