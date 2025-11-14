Max Asabin Is Called By Some As A Photoshop Wizard, And Here Are 40 New Pics To Prove It

Let’s admit it—everyone wants a cool profile picture of themselves on their social media. But it’s hard to make a picture perfect. And even if the picture turns out great, it may lack a certain magic in it that makes it truly outstanding. There’s a saying that begins with “when life gives you lemons…” Well, sometimes life doesn’t give you even that. What to do then? Digital artist Max Asabin’s answer is—Photoshop them in!

The Russian retoucher started small, as a hobbyist, but has become a true master and professional of photo editing. Over that time, he has gained a solid followership of 267k followers on Instagram and other social media profiles. The guy’s (obviously) digitally savvy, so you can find him on virtually any social media platform that there is. Asabin was also featured on Bored Panda a few years ago and has improved leaps and bounds over that time.

More info: Instagram | Facebook | maxasabin.deviantart.com | behance.net | twitter.com | youtube.com | asabinart.tumblr.com | asabinart.artstation.com

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

#24

#25

#26

#27

#28

#29

#30

#31

#32

#33

#34

#35

#36

#37

#38

#39

#40

