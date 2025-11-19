“Clueless Hero”: 20 Hilariously Accurate Gamer Comics Created By These Two Friends (New Pics)

Ever felt like life is one giant video game, filled with strange quests, unexpected challenges, and moments of pure chaos? Clueless Hero, a webcomic by Luis Lee and Ana Gaby Perez, captures that feeling perfectly. It’s about a clueless but lovable hero navigating a fictional game world—and it’s hilariously relatable for gamers and non-gamers alike.

The comic doesn’t just focus on the hero’s journey; it also dives into the quirky lives of game developers and players, poking fun at the gaming world with clever humor. Whether you’re into epic quests or just love a good laugh, these comics are a fun way to escape into a world where everything feels a little too familiar.

More info: Instagram | cluelesshero.com | Facebook | redbubble.com

#1

Image source: cluelesshero

#2

Image source: cluelesshero

#3

Image source: cluelesshero

#4

Image source: cluelesshero

#5

Image source: cluelesshero

#6

Image source: cluelesshero

#7

Image source: cluelesshero

#8

Image source: cluelesshero

#9

Image source: cluelesshero

#10

Image source: cluelesshero

#11

Image source: cluelesshero

#12

Image source: cluelesshero

#13

Image source: cluelesshero

#14

Image source: cluelesshero

#15

Image source: cluelesshero

#16

Image source: cluelesshero

#17

Image source: cluelesshero

#18

Image source: cluelesshero

#19

Image source: cluelesshero

#20

Image source: cluelesshero

