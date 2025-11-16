Slightly Dark And Amusing: 26 New Comics By Skeleton Claw

You’ve probably seen a lot of comics wandering around each corner of the internet from different artists. However, today we are giving the spotlight to the webcomic by the name of “Skeleton Claw”, an oddly dark humorous series that is back on Bored Panda after more than 2 years (see part 1)!

Andy is the illustrator behind these humorous comics, and though his uploads might be on the rarer side, his content never fails to make us laugh. Don’t believe us? See for yourself!

More info: skeletonclaw.com | Facebook | Instagram | twitter.com | patreon.com

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

#24

#25

#26

