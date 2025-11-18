32 Humorous One-Panel Comics By Nate Fakes That Might Make Your Day (New Pics)

by

Nate Fakes is a talented cartoonist known for his hilarious single-panel comics that capture life’s funny moments. With witty puns and clever humor, he brings to life everything from animals and humans to everyday objects, making sure his audience gets a good laugh.

Having been featured on Bored Panda before, Nate continues to create comics that are lighthearted and inoffensive and will probably brighten your day. If you’re looking for a quick break filled with humor, his work is the perfect pick-me-up!

More info: Instagram | nfakes.com | x.com | Facebook

#1

32 Humorous One-Panel Comics By Nate Fakes That Might Make Your Day (New Pics)

Image source: nate_fakes

#2

32 Humorous One-Panel Comics By Nate Fakes That Might Make Your Day (New Pics)

Image source: nate_fakes

#3

32 Humorous One-Panel Comics By Nate Fakes That Might Make Your Day (New Pics)

Image source: nate_fakes

#4

32 Humorous One-Panel Comics By Nate Fakes That Might Make Your Day (New Pics)

Image source: nate_fakes

#5

32 Humorous One-Panel Comics By Nate Fakes That Might Make Your Day (New Pics)

Image source: nate_fakes

#6

32 Humorous One-Panel Comics By Nate Fakes That Might Make Your Day (New Pics)

Image source: nate_fakes

#7

32 Humorous One-Panel Comics By Nate Fakes That Might Make Your Day (New Pics)

Image source: nate_fakes

#8

32 Humorous One-Panel Comics By Nate Fakes That Might Make Your Day (New Pics)

Image source: nate_fakes

#9

32 Humorous One-Panel Comics By Nate Fakes That Might Make Your Day (New Pics)

Image source: nate_fakes

#10

32 Humorous One-Panel Comics By Nate Fakes That Might Make Your Day (New Pics)

Image source: nate_fakes

#11

32 Humorous One-Panel Comics By Nate Fakes That Might Make Your Day (New Pics)

Image source: nate_fakes

#12

32 Humorous One-Panel Comics By Nate Fakes That Might Make Your Day (New Pics)

Image source: nate_fakes

#13

32 Humorous One-Panel Comics By Nate Fakes That Might Make Your Day (New Pics)

Image source: nate_fakes

#14

32 Humorous One-Panel Comics By Nate Fakes That Might Make Your Day (New Pics)

Image source: nate_fakes

#15

32 Humorous One-Panel Comics By Nate Fakes That Might Make Your Day (New Pics)

Image source: nate_fakes

#16

32 Humorous One-Panel Comics By Nate Fakes That Might Make Your Day (New Pics)

Image source: nate_fakes

#17

32 Humorous One-Panel Comics By Nate Fakes That Might Make Your Day (New Pics)

Image source: nate_fakes

#18

32 Humorous One-Panel Comics By Nate Fakes That Might Make Your Day (New Pics)

Image source: nate_fakes

#19

32 Humorous One-Panel Comics By Nate Fakes That Might Make Your Day (New Pics)

Image source: nate_fakes

#20

32 Humorous One-Panel Comics By Nate Fakes That Might Make Your Day (New Pics)

Image source: nate_fakes

#21

32 Humorous One-Panel Comics By Nate Fakes That Might Make Your Day (New Pics)

Image source: nate_fakes

#22

32 Humorous One-Panel Comics By Nate Fakes That Might Make Your Day (New Pics)

Image source: nate_fakes

#23

32 Humorous One-Panel Comics By Nate Fakes That Might Make Your Day (New Pics)

Image source: nate_fakes

#24

32 Humorous One-Panel Comics By Nate Fakes That Might Make Your Day (New Pics)

Image source: nate_fakes

#25

32 Humorous One-Panel Comics By Nate Fakes That Might Make Your Day (New Pics)

Image source: nate_fakes

#26

32 Humorous One-Panel Comics By Nate Fakes That Might Make Your Day (New Pics)

Image source: nate_fakes

#27

32 Humorous One-Panel Comics By Nate Fakes That Might Make Your Day (New Pics)

Image source: nate_fakes

#28

32 Humorous One-Panel Comics By Nate Fakes That Might Make Your Day (New Pics)

Image source: nate_fakes

#29

32 Humorous One-Panel Comics By Nate Fakes That Might Make Your Day (New Pics)

Image source: nate_fakes

#30

32 Humorous One-Panel Comics By Nate Fakes That Might Make Your Day (New Pics)

Image source: nate_fakes

#31

32 Humorous One-Panel Comics By Nate Fakes That Might Make Your Day (New Pics)

Image source: nate_fakes

#32

32 Humorous One-Panel Comics By Nate Fakes That Might Make Your Day (New Pics)

Image source: nate_fakes

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
These Safety Tips From A Former Secret Service Agent Go Viral And Start An Important Discussion
3 min read
Nov, 15, 2025
Mom Horrified After Learning School Denied Son Snack For Misbehavior, Sparks Online Debate
3 min read
Oct, 3, 2025
The Top Ten Most Satisfying Deaths in GoT (So Far)
3 min read
Apr, 28, 2019
Mother-In-Law Throws Away Meals Her Granddaughter Brings That Her Dad Made Using Her Late Mom’s Recipes, Family Feud Ensues
3 min read
Nov, 15, 2025
Death and Other Details Cast: Who Stars in the Murder Mystery Series
3 min read
Jan, 29, 2024
20 Costume Ideas For Women That Elevate The Halloween Game
3 min read
Nov, 17, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.