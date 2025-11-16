Danish Artist Creates Funny And Silly Comics That You Might Find Relatable (35 Pics)

Comics have the power to make one feel less alone. Offering a healthy dose of nonsense to everyday life struggles, they seem to be able to talk to everyone. What’s a better way to let off steam after a hard day at work than to laugh at all the bothersome nuances?
So let us introduce you to Kasper Adsbøll – a Danish webcomic artist and a person behind ‘Hoppy Doodle’ who, we believe, can make you squeeze a smile. He illustrates funny, absurd and sometimes embarrassing everyday life situations with a hint of irony and sarcasm. Scroll down to cheer up!
More info: Instagram | hoppydoodles.com | Facebook | twitter.com | reddit.com
#1
Image source: hoppy.doodle
#2
Image source: hoppy.doodle
#3
Image source: hoppy.doodle
#4
Image source: hoppy.doodle
#5
Image source: hoppy.doodle
#6
Image source: hoppy.doodle
#7
Image source: hoppy.doodle
#8
Image source: hoppy.doodle
#9
Image source: hoppy.doodle
#10
Image source: hoppy.doodle
#11
Image source: hoppy.doodle
#12
Image source: hoppy.doodle
#13
Image source: hoppy.doodle
#14
Image source: hoppy.doodle
#15
Image source: hoppy.doodle
#16
Image source: hoppy.doodle
#17
Image source: hoppy.doodle
#18
Image source: hoppy.doodle
#19
Image source: hoppy.doodle
#20
Image source: hoppy.doodle
#21
Image source: hoppy.doodle
#22
Image source: hoppy.doodle
#23
Image source: hoppy.doodle
#24
Image source: hoppy.doodle
#25
Image source: hoppy.doodle
#26
Image source: hoppy.doodle
#27
Image source: hoppy.doodle
#28
Image source: hoppy.doodle
#29
Image source: hoppy.doodle
#30
Image source: hoppy.doodle
#31
Image source: hoppy.doodle
#32
Image source: hoppy.doodle
#33
Image source: hoppy.doodle
#34
Image source: hoppy.doodle
#35
Image source: hoppy.doodle
Follow Us