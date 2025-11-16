Artist Makes People Laugh At The Absurdity Of Our Lives Through His Fun Comics (27 New Pics)

by

In case you’re new here, you’ve probably seen a handful of comics by a talented artist named MadeByTio (part 1, part 2). Tio’s comics have gathered a large audience thanks to how unexpected and ridiculous they are at times. The author doesn’t shy away from surreal situations in his work, and we hope he won’t stop doing that any time soon.

Last time, Bored Panda reached out to Tio to find out a little bit more about what inspired the artist to start making comics.

“As a child, I always looked up to my older brothers and my father who were, and still are, crazy talented at drawing/sketching. That’s when I started to draw, mostly stuff I saw on TV like Dragon Ball characters (I was absolutely crazy about Dragon Ball when I was a young lad) or Batman (the animated series).

More info: Instagram | Facebook

#1

Artist Makes People Laugh At The Absurdity Of Our Lives Through His Fun Comics (27 New Pics)

Image source: madebytio

#2

Artist Makes People Laugh At The Absurdity Of Our Lives Through His Fun Comics (27 New Pics)

Image source: madebytio

#3

Artist Makes People Laugh At The Absurdity Of Our Lives Through His Fun Comics (27 New Pics)

Image source: madebytio

#4

Artist Makes People Laugh At The Absurdity Of Our Lives Through His Fun Comics (27 New Pics)

Image source: madebytio

#5

Artist Makes People Laugh At The Absurdity Of Our Lives Through His Fun Comics (27 New Pics)

Image source: madebytio

#6

Artist Makes People Laugh At The Absurdity Of Our Lives Through His Fun Comics (27 New Pics)

Image source: madebytio

#7

Artist Makes People Laugh At The Absurdity Of Our Lives Through His Fun Comics (27 New Pics)

Image source: madebytio

#8

Artist Makes People Laugh At The Absurdity Of Our Lives Through His Fun Comics (27 New Pics)

Image source: madebytio

#9

Artist Makes People Laugh At The Absurdity Of Our Lives Through His Fun Comics (27 New Pics)

Image source: madebytio

#10

Artist Makes People Laugh At The Absurdity Of Our Lives Through His Fun Comics (27 New Pics)

Image source: madebytio

#11

Artist Makes People Laugh At The Absurdity Of Our Lives Through His Fun Comics (27 New Pics)

Image source: madebytio

#12

Artist Makes People Laugh At The Absurdity Of Our Lives Through His Fun Comics (27 New Pics)

Image source: madebytio

#13

Artist Makes People Laugh At The Absurdity Of Our Lives Through His Fun Comics (27 New Pics)

Image source: madebytio

#14

Artist Makes People Laugh At The Absurdity Of Our Lives Through His Fun Comics (27 New Pics)

Image source: madebytio

#15

Artist Makes People Laugh At The Absurdity Of Our Lives Through His Fun Comics (27 New Pics)

Image source: madebytio

#16

Artist Makes People Laugh At The Absurdity Of Our Lives Through His Fun Comics (27 New Pics)

Image source: madebytio

#17

Artist Makes People Laugh At The Absurdity Of Our Lives Through His Fun Comics (27 New Pics)

Image source: madebytio

#18

Artist Makes People Laugh At The Absurdity Of Our Lives Through His Fun Comics (27 New Pics)

Image source: madebytio

#19

Artist Makes People Laugh At The Absurdity Of Our Lives Through His Fun Comics (27 New Pics)

Image source: madebytio

#20

Artist Makes People Laugh At The Absurdity Of Our Lives Through His Fun Comics (27 New Pics)

Image source: madebytio

#21

Artist Makes People Laugh At The Absurdity Of Our Lives Through His Fun Comics (27 New Pics)

Image source: madebytio

#22

Artist Makes People Laugh At The Absurdity Of Our Lives Through His Fun Comics (27 New Pics)

Image source: madebytio

#23

Artist Makes People Laugh At The Absurdity Of Our Lives Through His Fun Comics (27 New Pics)

Image source: madebytio

#24

Artist Makes People Laugh At The Absurdity Of Our Lives Through His Fun Comics (27 New Pics)

Image source: madebytio

#25

Artist Makes People Laugh At The Absurdity Of Our Lives Through His Fun Comics (27 New Pics)

Image source: madebytio

#26

Artist Makes People Laugh At The Absurdity Of Our Lives Through His Fun Comics (27 New Pics)

Image source: madebytio

#27

Artist Makes People Laugh At The Absurdity Of Our Lives Through His Fun Comics (27 New Pics)

Image source: madebytio

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Hey Pandas, What Do You Love About Your Significant Other Or Your Relationship? (Closed)
3 min read
Nov, 14, 2025
Basketball Wives: “What is it with you and people?”
3 min read
Aug, 8, 2011
Scientist Discovers That “Tree Sexism” Might Be A Major Reason Behind Many Spring Allergies (Updated)
3 min read
Nov, 14, 2025
How to Watch Veep Online For Free
3 min read
May, 28, 2019
Dog Walkers Try To Force Guy To Keep Dog Leashed On His Own Land, He Considers Restricting Access
3 min read
Sep, 25, 2025
3d Skull Mural Tattoo Directly On Your Wall
3 min read
Nov, 12, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.