This Page Shared 51 Photos Of Cats In Ridiculous Positions And Places

Cats can and will get themselves into the most precarious or ridiculous positions, given even the tiniest opportunity. Give them a comfortable bed, and they’ll sleep somewhere else. Give them a perfectly normal chair, and they may somehow end up dangling upside down from it. And if there’s a box, curtain, bag, or tiny space that was clearly never meant for a cat, chances are they’ll find a way to claim it.
That wonderfully unpredictable side of feline life is exactly what Meow World celebrates. The Facebook page, followed by around 80,000 people, regularly shares funny, adorable, and occasionally baffling cat photos. Judging by the pictures, cats rarely need any help creating comedy. They squeeze themselves into questionable spaces, take over furniture that technically belongs to someone else, strike poses that seem to defy anatomy, and occasionally appear in places where no reasonable explanation could account for their presence.
Scroll down to see some of the magnificent and hilarious photos shared by this page, and let us know the funniest situation you’ve ever seen a cat get themselves into.
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