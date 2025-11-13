40 Naughty Cats That Deserve Public Shaming

by

Cats are probably the cutest criminals. They just don’t care – they’ll steal your socks, shrimps, and heart before you even know it. The Instagram account @cat_shaming has provided cat slaves a platform to publicly shame their annoyingly funny cats. And if you have been reading Bored Panda for a while, you’ve probably seen the post we did last year on these shameless kitties. Well, we are continuing the tradition and present to you the second part of the cat shaming post where we continue exposing our wonderful, but atrocious pets.

From eating everything that’s forbidden, to chewing on your slippers and killing the Christmas tree that you’ve spent a couple of hours decorating, these silly cats do truly deserve their public shaming. Which of these criminals did you think deserved a public pet shaming the most? Scroll down below to check the funny photos and decide for yourself!

#1

40 Naughty Cats That Deserve Public Shaming

Image source: Cat shaming

#2

40 Naughty Cats That Deserve Public Shaming

Image source: Cat shaming

#3

40 Naughty Cats That Deserve Public Shaming

Image source: Cat shaming

#4

40 Naughty Cats That Deserve Public Shaming

Image source: Cat shaming

#5

40 Naughty Cats That Deserve Public Shaming

Image source: Cat shaming

#6

40 Naughty Cats That Deserve Public Shaming

Image source: Cat shaming

#7

40 Naughty Cats That Deserve Public Shaming

Image source: Cat shaming

#8

40 Naughty Cats That Deserve Public Shaming

Image source: Cat shaming

#9

40 Naughty Cats That Deserve Public Shaming

Image source: Cat shaming

#10

40 Naughty Cats That Deserve Public Shaming

Image source: Cat shaming

#11

40 Naughty Cats That Deserve Public Shaming

Image source: Cat shaming

#12

40 Naughty Cats That Deserve Public Shaming

Image source: Cat shaming

#13

40 Naughty Cats That Deserve Public Shaming

Image source: Cat shaming

#14

40 Naughty Cats That Deserve Public Shaming

Image source: Cat shaming

#15

40 Naughty Cats That Deserve Public Shaming

Image source: Cat shaming

#16

40 Naughty Cats That Deserve Public Shaming

Image source: Cat shaming

#17

40 Naughty Cats That Deserve Public Shaming

Image source: Cat shaming

#18

40 Naughty Cats That Deserve Public Shaming

Image source: Cat shaming

#19

40 Naughty Cats That Deserve Public Shaming

Image source: Cat shaming

#20

40 Naughty Cats That Deserve Public Shaming

Image source: Cat shaming

#21

40 Naughty Cats That Deserve Public Shaming

Image source: Cat shaming

#22

40 Naughty Cats That Deserve Public Shaming

Image source: Cat shaming

#23

40 Naughty Cats That Deserve Public Shaming

Image source: Cat shaming

#24

40 Naughty Cats That Deserve Public Shaming

Image source: Cat shaming

#25

40 Naughty Cats That Deserve Public Shaming

Image source: Cat shaming

#26

40 Naughty Cats That Deserve Public Shaming

Image source: Cat shaming

#27

40 Naughty Cats That Deserve Public Shaming

Image source: Cat shaming

#28

40 Naughty Cats That Deserve Public Shaming

Image source: Cat shaming

#29

40 Naughty Cats That Deserve Public Shaming

Image source: Cat shaming

#30

40 Naughty Cats That Deserve Public Shaming

Image source: Cat shaming

#31

40 Naughty Cats That Deserve Public Shaming

Image source: Cat shaming

#32

40 Naughty Cats That Deserve Public Shaming

#33

40 Naughty Cats That Deserve Public Shaming

Image source: Cat shaming

#34

40 Naughty Cats That Deserve Public Shaming

Image source: Cat shaming

#35

40 Naughty Cats That Deserve Public Shaming

Image source: Cat shaming

#36

40 Naughty Cats That Deserve Public Shaming

Image source: Cat shaming

#37

40 Naughty Cats That Deserve Public Shaming

Image source: Cat shaming

#38

40 Naughty Cats That Deserve Public Shaming

Image source: Cat shaming

#39

40 Naughty Cats That Deserve Public Shaming

Image source: Cat shaming

#40

40 Naughty Cats That Deserve Public Shaming

Image source: Cat shaming

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Sleeping Twins Have No Idea They Go On Epic Adventures When They Sleep
3 min read
Nov, 11, 2025
Tomi Lahren Might Lose 4.2 Million of Her Facebook Fans after Firing
3 min read
Mar, 30, 2017
When You Turn A 19th Century Museum Into An Office
3 min read
Nov, 11, 2025
The CW: Finale Dates For The Vampire Diaries, Supernatural & Other Shows
3 min read
Jan, 1, 2010
Arnold Schwarzenegger Would 100% Be Our President if He Were Allowed To Be
3 min read
Mar, 12, 2017
10 Things You Didn’t Know About the Oak Island Lighthouse
3 min read
Aug, 7, 2018
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.