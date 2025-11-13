40 Naughty Cats That Deserve Public Shaming

Cats are probably the cutest criminals. They just don’t care – they’ll steal your socks, shrimps, and heart before you even know it. The Instagram account @cat_shaming has provided cat slaves a platform to publicly shame their annoyingly funny cats. And if you have been reading Bored Panda for a while, you’ve probably seen the post we did last year on these shameless kitties. Well, we are continuing the tradition and present to you the second part of the cat shaming post where we continue exposing our wonderful, but atrocious pets.
From eating everything that’s forbidden, to chewing on your slippers and killing the Christmas tree that you’ve spent a couple of hours decorating, these silly cats do truly deserve their public shaming. Which of these criminals did you think deserved a public pet shaming the most? Scroll down below to check the funny photos and decide for yourself!
#1
Image source: Cat shaming
#2
Image source: Cat shaming
#3
Image source: Cat shaming
#4
Image source: Cat shaming
#5
Image source: Cat shaming
#6
Image source: Cat shaming
#7
Image source: Cat shaming
#8
Image source: Cat shaming
#9
Image source: Cat shaming
#10
Image source: Cat shaming
#11
Image source: Cat shaming
#12
Image source: Cat shaming
#13
Image source: Cat shaming
#14
Image source: Cat shaming
#15
Image source: Cat shaming
#16
Image source: Cat shaming
#17
Image source: Cat shaming
#18
Image source: Cat shaming
#19
Image source: Cat shaming
#20
Image source: Cat shaming
#21
Image source: Cat shaming
#22
Image source: Cat shaming
#23
Image source: Cat shaming
#24
Image source: Cat shaming
#25
Image source: Cat shaming
#26
Image source: Cat shaming
#27
Image source: Cat shaming
#28
Image source: Cat shaming
#29
Image source: Cat shaming
#30
Image source: Cat shaming
#31
Image source: Cat shaming
#32
#33
Image source: Cat shaming
#34
Image source: Cat shaming
#35
Image source: Cat shaming
#36
Image source: Cat shaming
#37
Image source: Cat shaming
#38
Image source: Cat shaming
#39
Image source: Cat shaming
#40
Image source: Cat shaming
Follow Us