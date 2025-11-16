19 New Comics By Vernessa Himmler That Cat Owners Might Find Very Relatable

“Cats have the appeal of resembling stuffed animals but ask any cat owner what it’s like to own one of these adorable creatures, and they will tell you the reality is not always so cuddly.” That’s how Vernessa Himmler, an illustrator based in Hamburg, Germany, describes life with beloved little devils and we couldn’t say it better.
Living with two cats, Mikosch and Koschka, Vernessa decided to create fun comics showing the crazy side of being a “silly cat owner”. The artist has been drawing since childhood and received a master’s degree in illustration from HAW Hamburg. Over the years she has developed her own modern style and has created plenty of bright illustrations.
In the fun cat comics, the artist portrays her daily life as a “crazy cat lady” and the weird and funny moments with her two fluffy pets. We believe that a lot of the situations depicted in the drawings might be very familiar to all the cat owners out there. Are we right?
More info: Instagram | vernessahimmler.de | Facebook | twitter.com | behance.net
