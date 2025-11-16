‘O Canada’: This Online Page Shares Memes About Life In Canada That Sum Up The Country Perfectly

by

Welcome to the Facebook page that features two of my favorite (and probably yours too!) things: Canada and memes. Join them together and you have pure entertainment dipped in maple syrup, mixed with a bunch of people notorious for being too nice for this world and wrapped in cultural quirks that only happen here.

“Funny Canadian Memes” is a corner of Facebook with more than 120k followers who provide Canada aficionados with their daily dose of humor.

Below we wrapped up some of the funniest Canadian memes, so scroll down and upvote your favorite ones. Also, shout out to our beloved Canadians out there, if you find these memes relatable, please hit us up in the comments!

#1

&#8216;O Canada&#8217;: This Online Page Shares Memes About Life In Canada That Sum Up The Country Perfectly

Image source: Funny Canadian Memes

#2

&#8216;O Canada&#8217;: This Online Page Shares Memes About Life In Canada That Sum Up The Country Perfectly

Image source: Funny Canadian Memes

#3

&#8216;O Canada&#8217;: This Online Page Shares Memes About Life In Canada That Sum Up The Country Perfectly

Image source: Funny Canadian Memes

#4

Buddy planted larch trees in the Douglas Fir forest to create a smiley face. It returns each fall and makes a happy showing

&#8216;O Canada&#8217;: This Online Page Shares Memes About Life In Canada That Sum Up The Country Perfectly

Image source: Funny Canadian Memes

#5

&#8216;O Canada&#8217;: This Online Page Shares Memes About Life In Canada That Sum Up The Country Perfectly

Image source: Funny Canadian Memes

#6

&#8216;O Canada&#8217;: This Online Page Shares Memes About Life In Canada That Sum Up The Country Perfectly

Image source: Funny Canadian Memes

#7

&#8216;O Canada&#8217;: This Online Page Shares Memes About Life In Canada That Sum Up The Country Perfectly

Image source: Funny Canadian Memes

#8

&#8216;O Canada&#8217;: This Online Page Shares Memes About Life In Canada That Sum Up The Country Perfectly

Image source: Funny Canadian Memes

#9

&#8216;O Canada&#8217;: This Online Page Shares Memes About Life In Canada That Sum Up The Country Perfectly

Image source: Funny Canadian Memes

#10

&#8216;O Canada&#8217;: This Online Page Shares Memes About Life In Canada That Sum Up The Country Perfectly

Image source: Funny Canadian Memes

#11

&#8216;O Canada&#8217;: This Online Page Shares Memes About Life In Canada That Sum Up The Country Perfectly

Image source: MeanwhileinCana

#12

&#8216;O Canada&#8217;: This Online Page Shares Memes About Life In Canada That Sum Up The Country Perfectly

Image source: Funny Canadian Memes

#13

Canadian women are on another level. Picture: Hugo Lorini

&#8216;O Canada&#8217;: This Online Page Shares Memes About Life In Canada That Sum Up The Country Perfectly

Image source: Funny Canadian Memes

#14

&#8216;O Canada&#8217;: This Online Page Shares Memes About Life In Canada That Sum Up The Country Perfectly

Image source: Funny Canadian Memes

#15

&#8216;O Canada&#8217;: This Online Page Shares Memes About Life In Canada That Sum Up The Country Perfectly

Image source: Funny Canadian Memes

#16

&#8216;O Canada&#8217;: This Online Page Shares Memes About Life In Canada That Sum Up The Country Perfectly

Image source: MadelnCanada

#17

Holiday tip

&#8216;O Canada&#8217;: This Online Page Shares Memes About Life In Canada That Sum Up The Country Perfectly

Image source: adamliaw

#18

&#8216;O Canada&#8217;: This Online Page Shares Memes About Life In Canada That Sum Up The Country Perfectly

Image source: Funny Canadian Memes

#19

&#8216;O Canada&#8217;: This Online Page Shares Memes About Life In Canada That Sum Up The Country Perfectly

Image source: Funny Canadian Memes

#20

&#8216;O Canada&#8217;: This Online Page Shares Memes About Life In Canada That Sum Up The Country Perfectly

Image source: Funny Canadian Memes

#21

&#8216;O Canada&#8217;: This Online Page Shares Memes About Life In Canada That Sum Up The Country Perfectly

Image source: Funny Canadian Memes

#22

&#8216;O Canada&#8217;: This Online Page Shares Memes About Life In Canada That Sum Up The Country Perfectly

Image source: Funny Canadian Memes

#23

&#8216;O Canada&#8217;: This Online Page Shares Memes About Life In Canada That Sum Up The Country Perfectly

Image source: Funny Canadian Memes

#24

&#8216;O Canada&#8217;: This Online Page Shares Memes About Life In Canada That Sum Up The Country Perfectly

Image source: Funny Canadian Memes

#25

&#8216;O Canada&#8217;: This Online Page Shares Memes About Life In Canada That Sum Up The Country Perfectly

Image source: Funny Canadian Memes

#26

&#8216;O Canada&#8217;: This Online Page Shares Memes About Life In Canada That Sum Up The Country Perfectly

Image source: Funny Canadian Memes

#27

Banff in the early 1900’s compared to now

&#8216;O Canada&#8217;: This Online Page Shares Memes About Life In Canada That Sum Up The Country Perfectly

Image source: Funny Canadian Memes

#28

&#8216;O Canada&#8217;: This Online Page Shares Memes About Life In Canada That Sum Up The Country Perfectly

Image source: Funny Canadian Memes

#29

&#8216;O Canada&#8217;: This Online Page Shares Memes About Life In Canada That Sum Up The Country Perfectly

Image source: Funny Canadian Memes

#30

&#8216;O Canada&#8217;: This Online Page Shares Memes About Life In Canada That Sum Up The Country Perfectly

Image source: Funny Canadian Memes

#31

&#8216;O Canada&#8217;: This Online Page Shares Memes About Life In Canada That Sum Up The Country Perfectly

Image source: Funny Canadian Memes

#32

&#8216;O Canada&#8217;: This Online Page Shares Memes About Life In Canada That Sum Up The Country Perfectly

Image source: Funny Canadian Memes

#33

&#8216;O Canada&#8217;: This Online Page Shares Memes About Life In Canada That Sum Up The Country Perfectly

Image source: Funny Canadian Memes

#34

&#8216;O Canada&#8217;: This Online Page Shares Memes About Life In Canada That Sum Up The Country Perfectly

Image source: Funny Canadian Memes

#35

&#8216;O Canada&#8217;: This Online Page Shares Memes About Life In Canada That Sum Up The Country Perfectly

Image source: Funny Canadian Memes

#36

&#8216;O Canada&#8217;: This Online Page Shares Memes About Life In Canada That Sum Up The Country Perfectly

Image source: Funny Canadian Memes

#37

&#8216;O Canada&#8217;: This Online Page Shares Memes About Life In Canada That Sum Up The Country Perfectly

Image source: Funny Canadian Memes

#38

&#8216;O Canada&#8217;: This Online Page Shares Memes About Life In Canada That Sum Up The Country Perfectly

Image source: Funny Canadian Memes

#39

&#8216;O Canada&#8217;: This Online Page Shares Memes About Life In Canada That Sum Up The Country Perfectly

Image source: Funny Canadian Memes

#40

&#8216;O Canada&#8217;: This Online Page Shares Memes About Life In Canada That Sum Up The Country Perfectly

Image source: Funny Canadian Memes

#41

&#8216;O Canada&#8217;: This Online Page Shares Memes About Life In Canada That Sum Up The Country Perfectly

Image source: Funny Canadian Memes

#42

&#8216;O Canada&#8217;: This Online Page Shares Memes About Life In Canada That Sum Up The Country Perfectly

Image source: Funny Canadian Memes

#43

&#8216;O Canada&#8217;: This Online Page Shares Memes About Life In Canada That Sum Up The Country Perfectly

Image source: Funny Canadian Memes

#44

&#8216;O Canada&#8217;: This Online Page Shares Memes About Life In Canada That Sum Up The Country Perfectly

Image source: Funny Canadian Memes

#45

&#8216;O Canada&#8217;: This Online Page Shares Memes About Life In Canada That Sum Up The Country Perfectly

Image source: Funny Canadian Memes

#46

&#8216;O Canada&#8217;: This Online Page Shares Memes About Life In Canada That Sum Up The Country Perfectly

Image source: Funny Canadian Memes

#47

&#8216;O Canada&#8217;: This Online Page Shares Memes About Life In Canada That Sum Up The Country Perfectly

Image source: Funny Canadian Memes

#48

&#8216;O Canada&#8217;: This Online Page Shares Memes About Life In Canada That Sum Up The Country Perfectly

Image source: Funny Canadian Memes

#49

&#8216;O Canada&#8217;: This Online Page Shares Memes About Life In Canada That Sum Up The Country Perfectly

Image source: Funny Canadian Memes

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
This Kid Opened Up A Thrift Store For Low-Income Families Where Everything’s Under $10
3 min read
Nov, 14, 2025
These Service Dogs Attended A Relaxed Performance Of ‘Billy Elliot’ To Learn How To Behave In A Theater
3 min read
Nov, 13, 2025
UK Government Bans Selling Puppies At Pet Stores After This Heartbreaking Dog Story Goes Viral
3 min read
Nov, 13, 2025
People Are Sharing Their Best Work Comebacks And They’re Hilariously Passive Aggressive
3 min read
Nov, 12, 2025
Why The Show Midnight Texas is Destined for Netflix
3 min read
Nov, 3, 2018
Why We Can’t Wait to See Jason Bateman in OZARK
3 min read
Jul, 6, 2017
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.