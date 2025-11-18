35 Funny And Slightly Inappropriate Comics From ‘Fruit Gone Bad’ (New Pics)

by

Who hasn’t thought about adding a little spice to life? Well, we know who definitely has—fruits and vegetables! Sounds odd, right? But for those familiar with ‘Fruits Gone Bad,’ it’s no surprise at all!

This cartoon series by one of our favorite artists, John King, is always a hit with our readers, and for good reason! It’s rare to find a cartoonist who can pack so much hilarity into a single panel. Known for his inappropriate humor, John’s comics have a knack for tickling the funny bone. So, without further ado, enjoy this collection of his latest strips that we’ve picked just for you!

More info: Instagram

#1

35 Funny And Slightly Inappropriate Comics From ‘Fruit Gone Bad’ (New Pics)

Image source: fruitgonebad

#2

35 Funny And Slightly Inappropriate Comics From ‘Fruit Gone Bad’ (New Pics)

Image source: fruitgonebad

#3

35 Funny And Slightly Inappropriate Comics From ‘Fruit Gone Bad’ (New Pics)

Image source: fruitgonebad

#4

35 Funny And Slightly Inappropriate Comics From ‘Fruit Gone Bad’ (New Pics)

Image source: fruitgonebad

#5

35 Funny And Slightly Inappropriate Comics From ‘Fruit Gone Bad’ (New Pics)

Image source: fruitgonebad

#6

35 Funny And Slightly Inappropriate Comics From ‘Fruit Gone Bad’ (New Pics)

Image source: fruitgonebad

#7

35 Funny And Slightly Inappropriate Comics From ‘Fruit Gone Bad’ (New Pics)

Image source: fruitgonebad

#8

35 Funny And Slightly Inappropriate Comics From ‘Fruit Gone Bad’ (New Pics)

Image source: fruitgonebad

#9

35 Funny And Slightly Inappropriate Comics From ‘Fruit Gone Bad’ (New Pics)

Image source: fruitgonebad

#10

35 Funny And Slightly Inappropriate Comics From ‘Fruit Gone Bad’ (New Pics)

Image source: fruitgonebad

#11

35 Funny And Slightly Inappropriate Comics From ‘Fruit Gone Bad’ (New Pics)

Image source: fruitgonebad

#12

35 Funny And Slightly Inappropriate Comics From ‘Fruit Gone Bad’ (New Pics)

Image source: fruitgonebad

#13

35 Funny And Slightly Inappropriate Comics From ‘Fruit Gone Bad’ (New Pics)

Image source: fruitgonebad

#14

35 Funny And Slightly Inappropriate Comics From ‘Fruit Gone Bad’ (New Pics)

Image source: fruitgonebad

#15

35 Funny And Slightly Inappropriate Comics From ‘Fruit Gone Bad’ (New Pics)

Image source: fruitgonebad

#16

35 Funny And Slightly Inappropriate Comics From ‘Fruit Gone Bad’ (New Pics)

Image source: fruitgonebad

#17

35 Funny And Slightly Inappropriate Comics From ‘Fruit Gone Bad’ (New Pics)

Image source: fruitgonebad

#18

35 Funny And Slightly Inappropriate Comics From ‘Fruit Gone Bad’ (New Pics)

Image source: fruitgonebad

#19

35 Funny And Slightly Inappropriate Comics From ‘Fruit Gone Bad’ (New Pics)

Image source: fruitgonebad

#20

35 Funny And Slightly Inappropriate Comics From ‘Fruit Gone Bad’ (New Pics)

Image source: fruitgonebad

#21

35 Funny And Slightly Inappropriate Comics From ‘Fruit Gone Bad’ (New Pics)

Image source: fruitgonebad

#22

35 Funny And Slightly Inappropriate Comics From ‘Fruit Gone Bad’ (New Pics)

Image source: fruitgonebad

#23

35 Funny And Slightly Inappropriate Comics From ‘Fruit Gone Bad’ (New Pics)

Image source: fruitgonebad

#24

35 Funny And Slightly Inappropriate Comics From ‘Fruit Gone Bad’ (New Pics)

Image source: fruitgonebad

#25

35 Funny And Slightly Inappropriate Comics From ‘Fruit Gone Bad’ (New Pics)

Image source: fruitgonebad

#26

35 Funny And Slightly Inappropriate Comics From ‘Fruit Gone Bad’ (New Pics)

Image source: fruitgonebad

#27

35 Funny And Slightly Inappropriate Comics From ‘Fruit Gone Bad’ (New Pics)

Image source: fruitgonebad

#28

35 Funny And Slightly Inappropriate Comics From ‘Fruit Gone Bad’ (New Pics)

Image source: fruitgonebad

#29

35 Funny And Slightly Inappropriate Comics From ‘Fruit Gone Bad’ (New Pics)

Image source: fruitgonebad

#30

35 Funny And Slightly Inappropriate Comics From ‘Fruit Gone Bad’ (New Pics)

Image source: fruitgonebad

#31

35 Funny And Slightly Inappropriate Comics From ‘Fruit Gone Bad’ (New Pics)

Image source: fruitgonebad

#32

35 Funny And Slightly Inappropriate Comics From ‘Fruit Gone Bad’ (New Pics)

Image source: fruitgonebad

#33

35 Funny And Slightly Inappropriate Comics From ‘Fruit Gone Bad’ (New Pics)

Image source: fruitgonebad

#34

35 Funny And Slightly Inappropriate Comics From ‘Fruit Gone Bad’ (New Pics)

Image source: fruitgonebad

#35

35 Funny And Slightly Inappropriate Comics From ‘Fruit Gone Bad’ (New Pics)

Image source: fruitgonebad

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Hey Pandas, Share Your Thanksgiving Table
3 min read
Nov, 16, 2025
Young People Are Starting To Say “OK, Millennial” And Here Are 30 Examples
3 min read
Nov, 17, 2025
‘Stranger Things’ Star Gaten Matarazzo Sings Duet With Kelly Clarkson
3 min read
Nov, 29, 2017
Hey Pandas, What Is A Weird Pet Peeve Of Yours? (Closed)
3 min read
Nov, 14, 2025
Check Out The Transformers: War for Cybertron: Kingdom Trailer
3 min read
Jul, 23, 2021
Does The Proud Family Reboot Recapture The Magic Of The Original
3 min read
Mar, 15, 2022
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.