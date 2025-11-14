Woman Keeps Photographing Her Toad Doing Human-Like Things In Her Dollhouse And People Are Loving The Pics And The Captions

If you don’t have a large enough menagerie of cute animals to follow on Instagram, may we recommend a toad? Wait, hear us out. He’s very talented and he helps control the bug population.

Toby got his big break in the Facebook group Frogspotting (some might quibble about the name, but Southern Toads like Toby are very welcome there) when Florida resident Savannah Mikell noticed she had a visitor camping out on her front porch every night. She was so charmed by him that she brought out an old dollhouse and let him explore, taking pictures to share with the group. Since our last check-in with Savannah and Toby, the toad has upgraded to his own Instagram page with over 80,000 followers who are just as tickled by his miniature adventures and silly captions.

Scroll down to see ya boi Toby the toad’s antics.

More info: Instagram

#1 Me N Me Mums Matchie Shosthankie

Image source: yaboi_toby_toad

#2 Ba Dum Tssss

Image source: yaboi_toby_toad

#3 ~S I G H~

Image source: yaboi_toby_toad

#4 Great News – I Am Chonky

Image source: yaboi_toby_toad

#5 Santy Pls Hurry

Image source: yaboi_toby_toad

#6 Werkin On Howoleen Costume

Image source: yaboi_toby_toad

#7 Fine Toons While I Write Back To Ur Mail

Image source: yaboi_toby_toad

#8 Canna Reech Me Undies

Image source: yaboi_toby_toad

#9 La Da Dee La Da Doo La Da Dum

Image source: yaboi_toby_toad

#10 Hoppy Monday

Image source: yaboi_toby_toad

#11 Nok Nok

Image source: yaboi_toby_toad

#12 Hello Yes Dis Toby

Image source: yaboi_toby_toad

#13 Today I Show U How To Beka Cek

Image source: yaboi_toby_toad

#14 Happy Octoby Time To Carve Pormpkins

Image source: yaboi_toby_toad

#15 U Guys Wan Come Play?

Image source: yaboi_toby_toad

#16 I Am Not Superstishus But I Am A Little Stishus

Image source: yaboi_toby_toad

#17 W O R S H

Image source: yaboi_toby_toad

#18 I Am Smort, I Read Books Frens

Image source: yaboi_toby_toad

#19 Tho It Hav Been Say, Many Time, Many Way, Merry Crimusss To U

Image source: yaboi_toby_toad

#20 Who Wan Delish Stek

Image source: yaboi_toby_toad

#21 Trosh Day Pls Resycle Frens

Image source: yaboi_toby_toad

#22 I Canna Rech My Bug

Image source: yaboi_toby_toad

#23 I Am Relac

Image source: yaboi_toby_toad

#24 Yall Wan Sum Chees?

Image source: yaboi_toby_toad

#25 Blub Blub

Image source: yaboi_toby_toad

#26 Dont Hav Mush Money But Boy If I Did, Id Buy A Big House Where We Bof Culd Live

Image source: yaboi_toby_toad

#27 Redy For Satrday

Image source: yaboi_toby_toad

#28 Do U Guys Rememember That One Time Wen I Was Takin A Nap

Image source: yaboi_toby_toad

#29 Too Mush Cloth To Chose

Image source: yaboi_toby_toad

#30 S O U P T I M E

Image source: yaboi_toby_toad

