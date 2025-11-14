Woman Keeps Photographing Her Toad Doing Human-Like Things In Her Dollhouse And People Are Loving The Pics And The Captions

If you don’t have a large enough menagerie of cute animals to follow on Instagram, may we recommend a toad? Wait, hear us out. He’s very talented and he helps control the bug population.
Toby got his big break in the Facebook group Frogspotting (some might quibble about the name, but Southern Toads like Toby are very welcome there) when Florida resident Savannah Mikell noticed she had a visitor camping out on her front porch every night. She was so charmed by him that she brought out an old dollhouse and let him explore, taking pictures to share with the group. Since our last check-in with Savannah and Toby, the toad has upgraded to his own Instagram page with over 80,000 followers who are just as tickled by his miniature adventures and silly captions.
Scroll down to see ya boi Toby the toad’s antics.
More info: Instagram
#1 Me N Me Mums Matchie Shosthankie
Image source: yaboi_toby_toad
#2 Ba Dum Tssss
Image source: yaboi_toby_toad
#3 ~S I G H~
Image source: yaboi_toby_toad
#4 Great News – I Am Chonky
Image source: yaboi_toby_toad
#5 Santy Pls Hurry
Image source: yaboi_toby_toad
#6 Werkin On Howoleen Costume
Image source: yaboi_toby_toad
#7 Fine Toons While I Write Back To Ur Mail
Image source: yaboi_toby_toad
#8 Canna Reech Me Undies
Image source: yaboi_toby_toad
#9 La Da Dee La Da Doo La Da Dum
Image source: yaboi_toby_toad
#10 Hoppy Monday
Image source: yaboi_toby_toad
#11 Nok Nok
Image source: yaboi_toby_toad
#12 Hello Yes Dis Toby
Image source: yaboi_toby_toad
#13 Today I Show U How To Beka Cek
Image source: yaboi_toby_toad
#14 Happy Octoby Time To Carve Pormpkins
Image source: yaboi_toby_toad
#15 U Guys Wan Come Play?
Image source: yaboi_toby_toad
#16 I Am Not Superstishus But I Am A Little Stishus
Image source: yaboi_toby_toad
#17 W O R S H
Image source: yaboi_toby_toad
#18 I Am Smort, I Read Books Frens
Image source: yaboi_toby_toad
#19 Tho It Hav Been Say, Many Time, Many Way, Merry Crimusss To U
Image source: yaboi_toby_toad
#20 Who Wan Delish Stek
Image source: yaboi_toby_toad
#21 Trosh Day Pls Resycle Frens
Image source: yaboi_toby_toad
#22 I Canna Rech My Bug
Image source: yaboi_toby_toad
#23 I Am Relac
Image source: yaboi_toby_toad
#24 Yall Wan Sum Chees?
Image source: yaboi_toby_toad
#25 Blub Blub
Image source: yaboi_toby_toad
#26 Dont Hav Mush Money But Boy If I Did, Id Buy A Big House Where We Bof Culd Live
Image source: yaboi_toby_toad
#27 Redy For Satrday
Image source: yaboi_toby_toad
#28 Do U Guys Rememember That One Time Wen I Was Takin A Nap
Image source: yaboi_toby_toad
#29 Too Mush Cloth To Chose
Image source: yaboi_toby_toad
#30 S O U P T I M E
Image source: yaboi_toby_toad
Follow Us