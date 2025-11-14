Artist Redefines ‘Ugly Urinals’ With His Whimsical Works Of Art (30 Pics)

Having years of experience with men’s bathrooms in various settings, this artist decided to create something beautiful and fragile from what’s commonly considered pretty nasty. Clark Sorensen is transforming ugly urinals into fancy works of art you’d probably need to have a second look at before using them for their purpose.
San Francisco-based Sorensen comes up with whimsical nature-inspired shapes of urinals and sinks that are unique as he doesn’t use molds in the process. And though they look like shiny ceramic sculptures that belong in galleries, they are totally functional for private or commercial use and many men around the world can confirm.
“I’m becoming known as the urinal man, but I’m fine with that,” Sorensen once said. His sense of humor and self-irony let him perfect his craft of combining beauty and function that some people may consider weird and explore unexpected contradictions in life.
It is a little odd to write, but please, enjoy this gallery of beautiful urinals and upvote your favorites!
More info: clarkmade.com
#1
Image source: clarkmade
#2
Image source: clarkmade
#3
Image source: clarkmade
#4
Image source: clarkmade
#5
Image source: clarkmade
#6
Image source: clarkmade
#7
Image source: clarkmade
#8
Image source: clarkmade
#9
Image source: clarkmade
#10
Image source: clarkmade
#11
Image source: clarkmade
#12
Image source: clarkmade
#13
Image source: clarkmade
#14
Image source: clarkmade
#15
Image source: clarkmade
#16
Image source: clarkmade
#17
Image source: clarkmade
#18
Image source: clarkmade
#19
Image source: clarkmade
#20
Image source: clarkmade
#21
Image source: clarkmade
#22
Image source: clarkmade
#23
Image source: clarkmade
#24
Image source: clarkmade
#25
Image source: clarkmade
#26
Image source: clarkmade
#27
Image source: clarkmade
#28
Image source: clarkmade
#29
Image source: clarkmade
#30
Image source: clarkmade
Follow Us