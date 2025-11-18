Modern-Day Fast Food Portrayed Through A Classical Art Lens By This Artist (30 Pics)

by

Fast food has become an integral part of our modern-day lifestyles, and to immortalize this phenomenon, artist Noah Verrier decided to paint our popular food choices in a classical art style.

By taking these two contrasting elements and mashing them together, Noah created unique and mouthwatering masterpieces. From McDonalds to Chinese food to sodas, you will get to witness all the popular brands portrayed in the fanciest way possible. What does it say about us as a society and where we are headed? Well, that we will leave for you to decide.

More info: Instagram | Etsy | noahverrier.com | twitter.com | Facebook | youtube.com

#1

Modern-Day Fast Food Portrayed Through A Classical Art Lens By This Artist (30 Pics)

Image source: NoahVerrier

#2

Modern-Day Fast Food Portrayed Through A Classical Art Lens By This Artist (30 Pics)

Image source: NoahVerrier

#3

Modern-Day Fast Food Portrayed Through A Classical Art Lens By This Artist (30 Pics)

Image source: NoahVerrier

#4

Modern-Day Fast Food Portrayed Through A Classical Art Lens By This Artist (30 Pics)

Image source: NoahVerrier

#5

Modern-Day Fast Food Portrayed Through A Classical Art Lens By This Artist (30 Pics)

Image source: NoahVerrier

#6

Modern-Day Fast Food Portrayed Through A Classical Art Lens By This Artist (30 Pics)

Image source: NoahVerrier

#7

Modern-Day Fast Food Portrayed Through A Classical Art Lens By This Artist (30 Pics)

Image source: NoahVerrier

#8

Modern-Day Fast Food Portrayed Through A Classical Art Lens By This Artist (30 Pics)

Image source: NoahVerrier

#9

Modern-Day Fast Food Portrayed Through A Classical Art Lens By This Artist (30 Pics)

Image source: NoahVerrier

#10

Modern-Day Fast Food Portrayed Through A Classical Art Lens By This Artist (30 Pics)

Image source: NoahVerrier

#11

Modern-Day Fast Food Portrayed Through A Classical Art Lens By This Artist (30 Pics)

Image source: NoahVerrier

#12

Modern-Day Fast Food Portrayed Through A Classical Art Lens By This Artist (30 Pics)

Image source: NoahVerrier

#13

Modern-Day Fast Food Portrayed Through A Classical Art Lens By This Artist (30 Pics)

Image source: NoahVerrier

#14

Modern-Day Fast Food Portrayed Through A Classical Art Lens By This Artist (30 Pics)

Image source: NoahVerrier

#15

Modern-Day Fast Food Portrayed Through A Classical Art Lens By This Artist (30 Pics)

Image source: NoahVerrier

#16

Modern-Day Fast Food Portrayed Through A Classical Art Lens By This Artist (30 Pics)

Image source: NoahVerrier

#17

Modern-Day Fast Food Portrayed Through A Classical Art Lens By This Artist (30 Pics)

Image source: NoahVerrier

#18

Modern-Day Fast Food Portrayed Through A Classical Art Lens By This Artist (30 Pics)

Image source: NoahVerrier

#19

Modern-Day Fast Food Portrayed Through A Classical Art Lens By This Artist (30 Pics)

Image source: NoahVerrier

#20

Modern-Day Fast Food Portrayed Through A Classical Art Lens By This Artist (30 Pics)

Image source: NoahVerrier

#21

Modern-Day Fast Food Portrayed Through A Classical Art Lens By This Artist (30 Pics)

Image source: NoahVerrier

#22

Modern-Day Fast Food Portrayed Through A Classical Art Lens By This Artist (30 Pics)

Image source: NoahVerrier

#23

Modern-Day Fast Food Portrayed Through A Classical Art Lens By This Artist (30 Pics)

Image source: NoahVerrier

#24

Modern-Day Fast Food Portrayed Through A Classical Art Lens By This Artist (30 Pics)

Image source: NoahVerrier

#25

Modern-Day Fast Food Portrayed Through A Classical Art Lens By This Artist (30 Pics)

Image source: NoahVerrier

#26

Modern-Day Fast Food Portrayed Through A Classical Art Lens By This Artist (30 Pics)

Image source: NoahVerrier

#27

Modern-Day Fast Food Portrayed Through A Classical Art Lens By This Artist (30 Pics)

Image source: NoahVerrier

#28

Modern-Day Fast Food Portrayed Through A Classical Art Lens By This Artist (30 Pics)

Image source: NoahVerrier

#29

Modern-Day Fast Food Portrayed Through A Classical Art Lens By This Artist (30 Pics)

Image source: NoahVerrier

#30

Modern-Day Fast Food Portrayed Through A Classical Art Lens By This Artist (30 Pics)

Image source: NoahVerrier

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
50 Memes That May Hit Too Close To Home For Any Introverts Out There, As Shared By This Instagram Account
3 min read
Nov, 16, 2025
Hey Pandas, Who Actually Grew Up In The 90s What Was It Like? (Closed)
3 min read
Nov, 15, 2025
Hey Pandas, What Is The One Thing You Wanted So Bad When You Were Younger? (Closed)
3 min read
Nov, 16, 2025
This Crazy Giraffe
3 min read
Nov, 13, 2025
The First McDonald’s In Moscow Opened In 1990, And These 27 Pics Show How Insane It All Was
3 min read
Nov, 13, 2025
I Painted Beautiful Scenes From The Natural World On A Pair Of Converse
3 min read
Nov, 12, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.