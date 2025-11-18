30 Whimsical Comics By Jakey Boi To Light Up Your Day

by

Jakey Boi is a comic artist who creates captivating cartoons inspired by the enchanting realms of Dungeons and Dragons, fantasy characters, movies, and more. Boasting a vibrant community of over 37,200 followers on Instagram, Jakey Boi not only shares his mesmerizing creations but actively interacts with fellow enthusiasts.

“My actual name is Jakey, my username is Bun Boi Arts. The name came from a massive spread of ideas and characters and my close friends said Bun Boi sounded the cutest. So I workshopped the idea through October 2018, and chickened out a few times then January 21st of 2019 I started making webcomics,” the artist shared with Bored Panda.

More info: Instagram | Facebook | twitter.com | tiktok.com | ko-fi.com

#1

30 Whimsical Comics By Jakey Boi To Light Up Your Day

Image source: jakeyboiarts

#2

30 Whimsical Comics By Jakey Boi To Light Up Your Day

Image source: jakeyboiarts

#3

30 Whimsical Comics By Jakey Boi To Light Up Your Day

Image source: jakeyboiarts

#4

30 Whimsical Comics By Jakey Boi To Light Up Your Day

Image source: jakeyboiarts

#5

30 Whimsical Comics By Jakey Boi To Light Up Your Day

Image source: jakeyboiarts

#6

30 Whimsical Comics By Jakey Boi To Light Up Your Day

Image source: jakeyboiarts

#7

30 Whimsical Comics By Jakey Boi To Light Up Your Day

Image source: jakeyboiarts

#8

30 Whimsical Comics By Jakey Boi To Light Up Your Day

Image source: jakeyboiarts

#9

30 Whimsical Comics By Jakey Boi To Light Up Your Day

Image source: jakeyboiarts

#10

30 Whimsical Comics By Jakey Boi To Light Up Your Day

Image source: jakeyboiarts

#11

30 Whimsical Comics By Jakey Boi To Light Up Your Day

Image source: jakeyboiarts

#12

30 Whimsical Comics By Jakey Boi To Light Up Your Day

Image source: jakeyboiarts

#13

30 Whimsical Comics By Jakey Boi To Light Up Your Day

Image source: jakeyboiarts

#14

30 Whimsical Comics By Jakey Boi To Light Up Your Day

Image source: jakeyboiarts

#15

30 Whimsical Comics By Jakey Boi To Light Up Your Day

Image source: jakeyboiarts

#16

30 Whimsical Comics By Jakey Boi To Light Up Your Day

Image source: jakeyboiarts

#17

30 Whimsical Comics By Jakey Boi To Light Up Your Day

Image source: jakeyboiarts

#18

30 Whimsical Comics By Jakey Boi To Light Up Your Day

Image source: jakeyboiarts

#19

30 Whimsical Comics By Jakey Boi To Light Up Your Day

Image source: jakeyboiarts

#20

30 Whimsical Comics By Jakey Boi To Light Up Your Day

Image source: jakeyboiarts

#21

30 Whimsical Comics By Jakey Boi To Light Up Your Day

Image source: jakeyboiarts

#22

30 Whimsical Comics By Jakey Boi To Light Up Your Day

Image source: jakeyboiarts

#23

30 Whimsical Comics By Jakey Boi To Light Up Your Day

Image source: jakeyboiarts

#24

30 Whimsical Comics By Jakey Boi To Light Up Your Day

Image source: jakeyboiarts

#25

30 Whimsical Comics By Jakey Boi To Light Up Your Day

Image source: jakeyboiarts

#26

30 Whimsical Comics By Jakey Boi To Light Up Your Day

Image source: jakeyboiarts

#27

30 Whimsical Comics By Jakey Boi To Light Up Your Day

Image source: jakeyboiarts

#28

30 Whimsical Comics By Jakey Boi To Light Up Your Day

Image source: jakeyboiarts

#29

30 Whimsical Comics By Jakey Boi To Light Up Your Day

Image source: jakeyboiarts

#30

30 Whimsical Comics By Jakey Boi To Light Up Your Day

Image source: jakeyboiarts

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Hey Pandas, What’s Your Strangest Collection? (Closed)
3 min read
Nov, 14, 2025
161 Inspirational Bob Marley Quotes From The Reggae Icon
3 min read
Nov, 16, 2025
Hey Pandas, What’s The Weirdest Text Message You’ve Ever Received?
3 min read
Nov, 17, 2025
Supergirl promo image
Supergirl Season 3: Odette Annabel cast as Reign the Worldkiller
3 min read
Jun, 1, 2017
Dutch Designer Creates Innovative Classroom Stools That Encourage Healthy Posture With 4 Available Sitting Positions
3 min read
Nov, 14, 2025
The Daily Struggles Of An Anxious Freelancer (Part 2)
3 min read
Nov, 11, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.