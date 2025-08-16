49 Creative Ways This Artist Changed What You See In Everyday Places (New Pics)

Rich McCor, better known as Paperboyo, has a unique way of looking at the world—through the lens of playful paper cutouts. He transforms famous landmarks into something entirely new, from turning Tower Bridge into a chimney for Santa to making a serpentine road look like a big ribbon. His art brings a fun, fresh perspective to places we’ve all seen a hundred times before.

It all started as a simple creative challenge in his hometown of London and has since taken him all over the world. Each of his photos combines real-life scenes with imagination and humor. In this article, we’ve selected some of his latest work that continues to surprise, inspire, and make people smile.

More info: Instagram

#1

Image source: paperboyo

#2

Image source: paperboyo

#3

Image source: paperboyo

#4

Image source: paperboyo

#5

Image source: paperboyo

#6

Image source: paperboyo

#7

Image source: paperboyo

#8

Image source: paperboyo

#9

Image source: paperboyo

#10

Image source: paperboyo

#11

Image source: paperboyo

#12

Image source: paperboyo

#13

Image source: paperboyo

#14

Image source: paperboyo

#15

Image source: paperboyo

#16

Image source: paperboyo

#17

Image source: paperboyo

#18

Image source: paperboyo

#19

Image source: paperboyo

#20

Image source: paperboyo

#21

Image source: paperboyo

#22

Image source: paperboyo

#23

Image source: paperboyo

#24

Image source: paperboyo

#25

Image source: paperboyo

#26

Image source: paperboyo

#27

Image source: paperboyo

#28

Image source: paperboyo

#29

Image source: paperboyo

#30

Image source: paperboyo

#31

Image source: paperboyo

#32

Image source: paperboyo

#33

Image source: paperboyo

#34

Image source: paperboyo

#35

Image source: paperboyo

#36

Image source: paperboyo

#37

Image source: paperboyo

#38

Image source: paperboyo

#39

Image source: paperboyo

#40

Image source: paperboyo

#41

Image source: paperboyo

#42

Image source: paperboyo

#43

Image source: paperboyo

#44

Image source: paperboyo

#45

Image source: paperboyo

#46

Image source: paperboyo

#47

Image source: paperboyo

#48

Image source: paperboyo

#49

Image source: paperboyo

