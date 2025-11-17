33 Famous Characters Reimagined As Barbies That I Generated With AI

AI created these fabulous Barbies’ of famous characters from TV shows, cinema, and literature. Which character is your favorite?
#1 Snow White
#2 Jasmine
#3 Belle
#4 Merida
#5 Elsa
#6 Mulan
#7 Lucy Ricardo
#8 Holly Golightly
#9 Jo March
#10 Ms. Valerie Frizzle
#11 Mary Poppins
#12 Dorothy Gale
#13 Rory Gilmore
#14 Betty Boop
#15 Ariel
#16 Princess Leia
#17 Aphrodite
#18 Moana
#19 Katniss Everdeen
#20 Luna Lovegood
#21 Anne Shirley
#22 Cinderella
#23 Melanie Daniels
#24 Lisa Simpson
#25 Galadriel
#26 Tiana
#27 Queen Of Hearts
#28 Little Bo Peep
#29 Sailor Moon
#30 Marge Simpson
#31 Eliza Doolittle
#32 Pippy Longstockings
#33 Wednesday Adams
