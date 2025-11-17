33 Famous Characters Reimagined As Barbies That I Generated With AI

by

AI created these fabulous Barbies’ of famous characters from TV shows, cinema, and literature. Which character is your favorite?

#1 Snow White

#2 Jasmine

#3 Belle

#4 Merida

#5 Elsa

#6 Mulan

#7 Lucy Ricardo

#8 Holly Golightly

#9 Jo March

#10 Ms. Valerie Frizzle

#11 Mary Poppins

#12 Dorothy Gale

#13 Rory Gilmore

#14 Betty Boop

#15 Ariel

#16 Princess Leia

#17 Aphrodite

#18 Moana

#19 Katniss Everdeen

#20 Luna Lovegood

#21 Anne Shirley

#22 Cinderella

#23 Melanie Daniels

#24 Lisa Simpson

#25 Galadriel

#26 Tiana

#27 Queen Of Hearts

#28 Little Bo Peep

#29 Sailor Moon

#30 Marge Simpson

#31 Eliza Doolittle

#32 Pippy Longstockings

#33 Wednesday Adams

Patrick Penrose
Patrick Penrose
