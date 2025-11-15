At The Beginning Of Lockdown, I Quit My Job And Started Making Embroidered Landscapes, Here Are My Best 30 Works

Like many others, during 2020 I realized my job was not what I wanted to do every day and decided to pursue my more creative interests. I began embroidery as a way to stay sane during the stay-at-home orders and fell head over heels in love with it. Painting crept its way into my work to add a unique space and feel to each piece, and because, honestly, I missed it.
Now I live the life of the “starving” artist, while wholeheartedly pursuing the career (and the craft) that I love.
More info: Etsy
#1
Image source: FromMKwithLove
#2
Image source: FromMKwithLove
#3
Image source: FromMKwithLove
#4
Image source: FromMKwithLove
#5
Image source: FromMKwithLove
#6
#7
Image source: FromMKwithLove
#8
Image source: FromMKwithLove
#9
Image source: FromMKwithLove
#10
Image source: FromMKwithLove
#11
Image source: FromMKwithLove
#12
Image source: FromMKwithLove
#13
Image source: FromMKwithLove
#14
Image source: FromMKwithLove
#15
Image source: FromMKwithLove
#16
Image source: FromMKwithLove
#17
Image source: FromMKwithLove
#18
Image source: FromMKwithLove
#19
Image source: FromMKwithLove
#20
Image source: FromMKwithLove
#21
Image source: FromMKwithLove
#22
Image source: FromMKwithLove
#23
Image source: FromMKwithLove
#24
Image source: FromMKwithLove
#25
Image source: FromMKwithLove
#26
Image source: FromMKwithLove
#27
Image source: FromMKwithLove
#28
Image source: FromMKwithLove
#29
Image source: FromMKwithLove
#30
Image source: FromMKwithLove
Follow Us