At The Beginning Of Lockdown, I Quit My Job And Started Making Embroidered Landscapes, Here Are My Best 30 Works

Like many others, during 2020 I realized my job was not what I wanted to do every day and decided to pursue my more creative interests. I began embroidery as a way to stay sane during the stay-at-home orders and fell head over heels in love with it. Painting crept its way into my work to add a unique space and feel to each piece, and because, honestly, I missed it.

Now I live the life of the “starving” artist, while wholeheartedly pursuing the career (and the craft) that I love.

More info: Etsy

#1

Image source: FromMKwithLove

#2

Image source: FromMKwithLove

#3

Image source: FromMKwithLove

#4

Image source: FromMKwithLove

#5

Image source: FromMKwithLove

#6

#7

Image source: FromMKwithLove

#8

Image source: FromMKwithLove

#9

Image source: FromMKwithLove

#10

Image source: FromMKwithLove

#11

Image source: FromMKwithLove

#12

Image source: FromMKwithLove

#13

Image source: FromMKwithLove

#14

Image source: FromMKwithLove

#15

Image source: FromMKwithLove

#16

Image source: FromMKwithLove

#17

Image source: FromMKwithLove

#18

Image source: FromMKwithLove

#19

Image source: FromMKwithLove

#20

Image source: FromMKwithLove

#21

Image source: FromMKwithLove

#22

Image source: FromMKwithLove

#23

Image source: FromMKwithLove

#24

Image source: FromMKwithLove

#25

Image source: FromMKwithLove

#26

Image source: FromMKwithLove

#27

Image source: FromMKwithLove

#28

Image source: FromMKwithLove

#29

Image source: FromMKwithLove

#30

Image source: FromMKwithLove

