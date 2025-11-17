Dreamy Los Angeles: 28 Pictures Of Streets And Art Deco Buildings That I Took

I created a series of pictures of the streets of Los Angeles.

I strolled through the streets randomly and took dreamy pictures of art deco buildings, giving an urban pastel side to this beautiful city.

#1

Image source: HeleneHavard

#2

Image source: HeleneHavard

#3

Image source: HeleneHavard

#4

Image source: HeleneHavard

#5

Image source: HeleneHavard

#6

Image source: HeleneHavard

#7

Image source: HeleneHavard

#8

Image source: HeleneHavard

#9

Image source: HeleneHavard

#10

Image source: HeleneHavard

#11

Image source: HeleneHavard

#12

Image source: HeleneHavard

#13

Image source: HeleneHavard

#14

Image source: HeleneHavard

#15

Image source: HeleneHavard

#16

Image source: HeleneHavard

#17

Image source: HeleneHavard

#18

Image source: HeleneHavard

#19

Image source: HeleneHavard

#20

Image source: HeleneHavard

#21

Image source: HeleneHavard

#22

Image source: HeleneHavard

#23

Image source: HeleneHavard

#24

Image source: HeleneHavard

#25

Image source: HeleneHavard

#26

Image source: HeleneHavard

#27

Image source: HeleneHavard

#28

Image source: HeleneHavard

Patrick Penrose
