I Traveled To Bulgaria And Took 40 In-Camera Double Exposure Photos

I use double exposures to blend two realities, capturing authentic moments from Bulgaria without digital edits. My technique combines signs, symbols, and contrasts to balance perspectives and negative space.
#1 Merging Moments (2024)
#2 Merging Moments (2024)
#3 Merging Moments (2024)
#4 Merging Moments (2024)
#5 Merging Moments (2024)
#6 Merging Moments (2024)
#7 Merging Moments (2024)
#8 Merging Moments (2024)
#9 Merging Moments (2024)
#10 Merging Moments (2024)
#11 Merging Moments (2024)
#12 Merging Moments (2024)
#13 Merging Moments (2024)
#14 Merging Moments (2024)
#15 Merging Moments (2024)
#16 Merging Moments (2024)
#17 Merging Moments (2024)
#18 Merging Moments (2024)
#19 Merging Moments (2024)
#20 Merging Moments (2024)
#21 Merging Moments (2024)
#22 Merging Moments (2024)
#23 Merging Moments (2024)
#24 Merging Moments (2024)
#25 Merging Moments (2024)
#26 Merging Moments (2024)
#27 Merging Moments (2024)
#28 Merging Moments (2024)
#29 Merging Moments (2024)
#30 Merging Moments (2024)
#31 Merging Moments (2024)
#32 Merging Moments (2024)
#33 Merging Moments (2024)
#34 Merging Moments (2024)
#35 Merging Moments (2024)
#36 Merging Moments (2024)
#37 Merging Moments (2024)
#38 Merging Moments (2024)
#39 Merging Moments (2024)
#40 Merging Moments (2024)
