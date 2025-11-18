I Traveled To Bulgaria And Took 40 In-Camera Double Exposure Photos

by

I use double exposures to blend two realities, capturing authentic moments from Bulgaria without digital edits. My technique combines signs, symbols, and contrasts to balance perspectives and negative space.

More info: josephsradford.com | Facebook | Instagram | josephsradford.com

#1 Merging Moments (2024)

I Traveled To Bulgaria And Took 40 In-Camera Double Exposure Photos

#2 Merging Moments (2024)

I Traveled To Bulgaria And Took 40 In-Camera Double Exposure Photos

#3 Merging Moments (2024)

I Traveled To Bulgaria And Took 40 In-Camera Double Exposure Photos

#4 Merging Moments (2024)

I Traveled To Bulgaria And Took 40 In-Camera Double Exposure Photos

#5 Merging Moments (2024)

I Traveled To Bulgaria And Took 40 In-Camera Double Exposure Photos

#6 Merging Moments (2024)

I Traveled To Bulgaria And Took 40 In-Camera Double Exposure Photos

#7 Merging Moments (2024)

I Traveled To Bulgaria And Took 40 In-Camera Double Exposure Photos

#8 Merging Moments (2024)

I Traveled To Bulgaria And Took 40 In-Camera Double Exposure Photos

#9 Merging Moments (2024)

I Traveled To Bulgaria And Took 40 In-Camera Double Exposure Photos

#10 Merging Moments (2024)

I Traveled To Bulgaria And Took 40 In-Camera Double Exposure Photos

#11 Merging Moments (2024)

I Traveled To Bulgaria And Took 40 In-Camera Double Exposure Photos

#12 Merging Moments (2024)

I Traveled To Bulgaria And Took 40 In-Camera Double Exposure Photos

#13 Merging Moments (2024)

I Traveled To Bulgaria And Took 40 In-Camera Double Exposure Photos

#14 Merging Moments (2024)

I Traveled To Bulgaria And Took 40 In-Camera Double Exposure Photos

#15 Merging Moments (2024)

I Traveled To Bulgaria And Took 40 In-Camera Double Exposure Photos

#16 Merging Moments (2024)

I Traveled To Bulgaria And Took 40 In-Camera Double Exposure Photos

#17 Merging Moments (2024)

I Traveled To Bulgaria And Took 40 In-Camera Double Exposure Photos

#18 Merging Moments (2024)

I Traveled To Bulgaria And Took 40 In-Camera Double Exposure Photos

#19 Merging Moments (2024)

I Traveled To Bulgaria And Took 40 In-Camera Double Exposure Photos

#20 Merging Moments (2024)

I Traveled To Bulgaria And Took 40 In-Camera Double Exposure Photos

#21 Merging Moments (2024)

I Traveled To Bulgaria And Took 40 In-Camera Double Exposure Photos

#22 Merging Moments (2024)

I Traveled To Bulgaria And Took 40 In-Camera Double Exposure Photos

#23 Merging Moments (2024)

I Traveled To Bulgaria And Took 40 In-Camera Double Exposure Photos

#24 Merging Moments (2024)

I Traveled To Bulgaria And Took 40 In-Camera Double Exposure Photos

#25 Merging Moments (2024)

I Traveled To Bulgaria And Took 40 In-Camera Double Exposure Photos

#26 Merging Moments (2024)

I Traveled To Bulgaria And Took 40 In-Camera Double Exposure Photos

#27 Merging Moments (2024)

I Traveled To Bulgaria And Took 40 In-Camera Double Exposure Photos

#28 Merging Moments (2024)

I Traveled To Bulgaria And Took 40 In-Camera Double Exposure Photos

#29 Merging Moments (2024)

I Traveled To Bulgaria And Took 40 In-Camera Double Exposure Photos

#30 Merging Moments (2024)

I Traveled To Bulgaria And Took 40 In-Camera Double Exposure Photos

#31 Merging Moments (2024)

I Traveled To Bulgaria And Took 40 In-Camera Double Exposure Photos

#32 Merging Moments (2024)

I Traveled To Bulgaria And Took 40 In-Camera Double Exposure Photos

#33 Merging Moments (2024)

I Traveled To Bulgaria And Took 40 In-Camera Double Exposure Photos

#34 Merging Moments (2024)

I Traveled To Bulgaria And Took 40 In-Camera Double Exposure Photos

#35 Merging Moments (2024)

I Traveled To Bulgaria And Took 40 In-Camera Double Exposure Photos

#36 Merging Moments (2024)

I Traveled To Bulgaria And Took 40 In-Camera Double Exposure Photos

#37 Merging Moments (2024)

I Traveled To Bulgaria And Took 40 In-Camera Double Exposure Photos

#38 Merging Moments (2024)

I Traveled To Bulgaria And Took 40 In-Camera Double Exposure Photos

#39 Merging Moments (2024)

I Traveled To Bulgaria And Took 40 In-Camera Double Exposure Photos

#40 Merging Moments (2024)

I Traveled To Bulgaria And Took 40 In-Camera Double Exposure Photos

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Having Taken Pictures Since He Was 5 Years Old, This Slovakian Art Student Is Going To Change The World
3 min read
Nov, 11, 2025
Student Gets In Trouble For Her Natural Hair Color Defying Schools Dress Code, Maliciously Complies By Dyeing It
3 min read
Nov, 15, 2025
Keanu Reeves Finally Breaks Silence On Alexandra Grant Marriage Rumors
3 min read
Oct, 15, 2025
Man Rebuilds Life After Wife’s Betrayal, Faces Pressure To Delay Divorce After Her BF Passes
3 min read
Aug, 1, 2025
“He’s Wearing A Shirt That Shows Nudity”: Mom Maliciously Complies With Her Son’s School Dress Code After He’s Sent Home
3 min read
Nov, 16, 2025
My 50-Hour High-Detail Drawing Of Morgan Freeman In Color Pencils
3 min read
Nov, 11, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.