Artist Makes Caricatures That Capture Dogs’ Most Prominent Features (63 Pics)

It’s not unusual to hear “dogs are man’s best friend”. We take them into our homes, take care of them, play with them and consider them to be family members. With such charisma, it’s natural that dogs can even inspire art! Albeniz Rodriguez is a master at making caricatures and many of them are of none other than our furry friends.
Albeniz told Bored Panda: “My works are characterized by a modern and humorous style, using vivid and bright colors that express my outgoing and communicative personality. I love the art of caricature, and I love portraying people and animals, studying their characteristics to express their true essence, and making them able to give a smile, communicating with those who observe them.”
More info: Instagram | Facebook | tiktok.com | youtube.com
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
#11
#12
#13
#14
#15
#16
#17
#18
#19
#20
#21
#22
#23
#24
#25
#26
#27
#28
#29
#30
#31
#32
#33
#34
#35
#36
#37
#38
#39
#40
#41
#42
#43
#44
#45
#46
#47
#48
#49
#50
#51
#52
#53
#54
#55
#56
#57
#58
#59
#60
#61
#62
#63
