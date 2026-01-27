This Cartoonist Finds Humor In Therapy And Healthcare Anxiety (30 Pics)

by

Created by Doug Hill, the cartoonist behind “Laughing Hippo Studio”, “Potpourri” is a long-running single-panel comic series built around sharp observational humor and everyday absurdities. Hill frequently draws inspiration from medicine and healthcare, a setting ripe with awkward conversations, power imbalances, and bureaucratic frustration.

His cartoons exaggerate familiar scenarios just enough to expose their underlying truth: rushed doctors, confusing diagnoses, impersonal systems, and patients left navigating anxiety with very little clarity. By distilling these moments into a single visual gag, Hill captures the strange mix of fear, confusion, and resignation that many people associate with medical visits.

More info: Instagram | cartoonstock.com

#1

This Cartoonist Finds Humor In Therapy And Healthcare Anxiety (30 Pics)

Image source: laughinghippostudio

#2

This Cartoonist Finds Humor In Therapy And Healthcare Anxiety (30 Pics)

Image source: laughinghippostudio

#3

This Cartoonist Finds Humor In Therapy And Healthcare Anxiety (30 Pics)

Image source: laughinghippostudio

#4

This Cartoonist Finds Humor In Therapy And Healthcare Anxiety (30 Pics)

Image source: laughinghippostudio

#5

This Cartoonist Finds Humor In Therapy And Healthcare Anxiety (30 Pics)

Image source: laughinghippostudio

#6

This Cartoonist Finds Humor In Therapy And Healthcare Anxiety (30 Pics)

Image source: laughinghippostudio

#7

This Cartoonist Finds Humor In Therapy And Healthcare Anxiety (30 Pics)

Image source: laughinghippostudio

#8

This Cartoonist Finds Humor In Therapy And Healthcare Anxiety (30 Pics)

Image source: laughinghippostudio

#9

This Cartoonist Finds Humor In Therapy And Healthcare Anxiety (30 Pics)

Image source: laughinghippostudio

#10

This Cartoonist Finds Humor In Therapy And Healthcare Anxiety (30 Pics)

Image source: laughinghippostudio

#11

This Cartoonist Finds Humor In Therapy And Healthcare Anxiety (30 Pics)

Image source: laughinghippostudio

#12

This Cartoonist Finds Humor In Therapy And Healthcare Anxiety (30 Pics)

Image source: laughinghippostudio

#13

This Cartoonist Finds Humor In Therapy And Healthcare Anxiety (30 Pics)

Image source: laughinghippostudio

#14

This Cartoonist Finds Humor In Therapy And Healthcare Anxiety (30 Pics)

Image source: laughinghippostudio

#15

This Cartoonist Finds Humor In Therapy And Healthcare Anxiety (30 Pics)

Image source: laughinghippostudio

#16

This Cartoonist Finds Humor In Therapy And Healthcare Anxiety (30 Pics)

Image source: laughinghippostudio

#17

This Cartoonist Finds Humor In Therapy And Healthcare Anxiety (30 Pics)

Image source: laughinghippostudio

#18

This Cartoonist Finds Humor In Therapy And Healthcare Anxiety (30 Pics)

Image source: laughinghippostudio

#19

This Cartoonist Finds Humor In Therapy And Healthcare Anxiety (30 Pics)

Image source: laughinghippostudio

#20

This Cartoonist Finds Humor In Therapy And Healthcare Anxiety (30 Pics)

Image source: laughinghippostudio

#21

This Cartoonist Finds Humor In Therapy And Healthcare Anxiety (30 Pics)

Image source: laughinghippostudio

#22

This Cartoonist Finds Humor In Therapy And Healthcare Anxiety (30 Pics)

Image source: laughinghippostudio

#23

This Cartoonist Finds Humor In Therapy And Healthcare Anxiety (30 Pics)

Image source: laughinghippostudio

#24

This Cartoonist Finds Humor In Therapy And Healthcare Anxiety (30 Pics)

Image source: laughinghippostudio

#25

This Cartoonist Finds Humor In Therapy And Healthcare Anxiety (30 Pics)

Image source: laughinghippostudio

#26

This Cartoonist Finds Humor In Therapy And Healthcare Anxiety (30 Pics)

Image source: laughinghippostudio

#27

This Cartoonist Finds Humor In Therapy And Healthcare Anxiety (30 Pics)

Image source: laughinghippostudio

#28

This Cartoonist Finds Humor In Therapy And Healthcare Anxiety (30 Pics)

Image source: laughinghippostudio

#29

This Cartoonist Finds Humor In Therapy And Healthcare Anxiety (30 Pics)

Image source: laughinghippostudio

#30

This Cartoonist Finds Humor In Therapy And Healthcare Anxiety (30 Pics)

Image source: laughinghippostudio

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Cat Comic With Unexpected Ending Shows The Other Side Of Cats
3 min read
Nov, 11, 2025
Australian TV Host Nearly Takes A Rocket To The Face During Science Experiment
3 min read
Dec, 3, 2017
My 40 Geometric Tattoo Designs That Reflect Events In People’s Lives
3 min read
Nov, 13, 2025
This Couple Couldn’t Have Kids So They Got A Dog Instead
3 min read
Nov, 11, 2025
Now You Know Why Wine Snobs Are Faking It
3 min read
Feb, 10, 2018
Six Years Ago Today I Had Landed In Afghanistan. I’ve Been Living There Ever Since
3 min read
Nov, 11, 2025