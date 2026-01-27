This Cartoonist Finds Humor In Therapy And Healthcare Anxiety (30 Pics)

Created by Doug Hill, the cartoonist behind “Laughing Hippo Studio”, “Potpourri” is a long-running single-panel comic series built around sharp observational humor and everyday absurdities. Hill frequently draws inspiration from medicine and healthcare, a setting ripe with awkward conversations, power imbalances, and bureaucratic frustration.
His cartoons exaggerate familiar scenarios just enough to expose their underlying truth: rushed doctors, confusing diagnoses, impersonal systems, and patients left navigating anxiety with very little clarity. By distilling these moments into a single visual gag, Hill captures the strange mix of fear, confusion, and resignation that many people associate with medical visits.
More info: Instagram | cartoonstock.com
#1
Image source: laughinghippostudio
#2
Image source: laughinghippostudio
#3
Image source: laughinghippostudio
#4
Image source: laughinghippostudio
#5
Image source: laughinghippostudio
#6
Image source: laughinghippostudio
#7
Image source: laughinghippostudio
#8
Image source: laughinghippostudio
#9
Image source: laughinghippostudio
#10
Image source: laughinghippostudio
#11
Image source: laughinghippostudio
#12
Image source: laughinghippostudio
#13
Image source: laughinghippostudio
#14
Image source: laughinghippostudio
#15
Image source: laughinghippostudio
#16
Image source: laughinghippostudio
#17
Image source: laughinghippostudio
#18
Image source: laughinghippostudio
#19
Image source: laughinghippostudio
#20
Image source: laughinghippostudio
#21
Image source: laughinghippostudio
#22
Image source: laughinghippostudio
#23
Image source: laughinghippostudio
#24
Image source: laughinghippostudio
#25
Image source: laughinghippostudio
#26
Image source: laughinghippostudio
#27
Image source: laughinghippostudio
#28
Image source: laughinghippostudio
#29
Image source: laughinghippostudio
#30
Image source: laughinghippostudio
Follow Us