11 Disney Princesses Re-Imagined As The Villians Of Their Story By This Artist

I found a website online showing these princesses reimagined as villains.
#1 Jasmine From Aladdin
Image source: Kasami-Sensei
#2 Belle From Beauty And The Beast
Image source: Kasami-Sensei
#3 Ariel From The Little Mermaid
Image source: Kasami-Sensei
#4
Image source: Kasami-Sensei
#5 Nani From Lilo And Stitch
Image source: Kasami-Sensei
#6 Kida From Atlantis: The Lost Empire
Image source: Kasami-Sensei
#7 Esmeralda From The Hunchback Of Notre Dame
Image source: Kasami-Sensei
#8 Megara From Hercules
Image source: Kasami-Sensei
#9 Snow White From Snow White And The Seven Dwarfs
Image source: Kasami-Sensei
#10 Pocahontas From Pocahontas
Image source: Kasami-Sensei
#11 Mulan From Mulan
Image source: Kasami-Sensei
Did you like this article? Follow us on Google News
Follow Us