Graphic Designer Created An Alphabet Of Flowers Integrated Into Interior Elements (36 Pics)

Artists are very self-driven, and Laurynas Kamarauskas fits such a description as an artist. Besides being a sought-after creative director and a freelance graphic designer, he also loves to challenge himself in more artistic terms. Take, for example, his 36 Days of Flower Type, a challenge where he tried to (as the title suggests) create letters that incorporate the flower they’re supposed to represent. Laurynas did so in a brilliant fashion, as these flowery letters blend in like part of an interior embellished with stylish furniture.
Without a doubt, Laurynas is exceptionally talented. However, his social media following isn’t proportionate to his skill. Laurynas deserves more attention as an artist, so go and check his social media out, and if you like what he does, follow him!
More info: Instagram | Facebook | linkedin.com | behance.net
#1 E Is For Eranthis
Image source: laurynas_kamarauskas
#2 G Is For Ginkgo Biloba
Image source: laurynas_kamarauskas
#3 D Is For Dryas
Image source: laurynas_kamarauskas
#4 A Is For Aster
Image source: laurynas_kamarauskas
#5 B Is For Brunnera
Image source: laurynas_kamarauskas
#6 F Is For Ficus Carica
Image source: laurynas_kamarauskas
#7 H Is For Hoodia
Image source: laurynas_kamarauskas
#8 C Is For Cyclamen
Image source: laurynas_kamarauskas
#9 J Is For Jovibarba
Image source: laurynas_kamarauskas
#10 L Is For Linum
Image source: laurynas_kamarauskas
#11 M Is For Menispermium
Image source: laurynas_kamarauskas
#12 I Is For Iris
Image source: laurynas_kamarauskas
#13 Q Is For Quince
Image source: laurynas_kamarauskas
#14 W Is For Wisteria
Image source: laurynas_kamarauskas
#15 U Is For Ursinia
Image source: laurynas_kamarauskas
#16 One For Nerium Oleander
Image source: laurynas_kamarauskas
#17 Number Two For Rafflesia Arnoldii
Number two goes to the second most stinky plant in the world.
Image source: laurynas_kamarauskas
#18 R Is For Rose
Image source: laurynas_kamarauskas
#19 O Is For Orchid
Image source: laurynas_kamarauskas
#20 V Is For Verbena Officinalis
Image source: laurynas_kamarauskas
#21 T Is For Tulip
Image source: laurynas_kamarauskas
#22 Z Is For Zinnia Elegans
Image source: laurynas_kamarauskas
#23 S Is For Spathiphyllum
Image source: laurynas_kamarauskas
#24 Y Is For Yucca
Image source: laurynas_kamarauskas
#25 Number Five For Marigold
Number five goes to fifth place in the most powerful medicinal plants category.
Image source: laurynas_kamarauskas
#26 Number Six For Sunflower
Number six goes to sixth place in the biggest flowers in the world category.
Image source: laurynas_kamarauskas
#27 Number Zero For Mom
Image source: laurynas_kamarauskas
#28 Number Seven For Dancing Girs
Number seven goes to seventh place in the weirdest flowers category.
Image source: laurynas_kamarauskas
#29 K Is For Kaffir Lily
Image source: laurynas_kamarauskas
#30 X Is For Xanthium Orientale
Image source: laurynas_kamarauskas
#31 Number Nine For Frangipani
Number nine goes to ninth place in the most pleasant-smelling flowers category.
Image source: laurynas_kamarauskas
#32 P Is For Passiflora
Image source: laurynas_kamarauskas
#33 N Is For Nasturtium
Image source: laurynas_kamarauskas
#34 Number Three For Melocanna Baciffera
Image source: laurynas_kamarauskas
#35 Number Four For Iris
Number four goes to fourth place in the best-selling flowers of all time category.
Image source: laurynas_kamarauskas
#36 Number Eight For California Poppy
Number eight goes to eighth place in the fast-growing annual flowers category.
Image source: laurynas_kamarauskas
Follow Us