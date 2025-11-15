Graphic Designer Created An Alphabet Of Flowers Integrated Into Interior Elements (36 Pics)

by

Artists are very self-driven, and Laurynas Kamarauskas fits such a description as an artist. Besides being a sought-after creative director and a freelance graphic designer, he also loves to challenge himself in more artistic terms. Take, for example, his 36 Days of Flower Type, a challenge where he tried to (as the title suggests) create letters that incorporate the flower they’re supposed to represent. Laurynas did so in a brilliant fashion, as these flowery letters blend in like part of an interior embellished with stylish furniture.

Without a doubt, Laurynas is exceptionally talented. However, his social media following isn’t proportionate to his skill. Laurynas deserves more attention as an artist, so go and check his social media out, and if you like what he does, follow him!

More info: Instagram | Facebook | linkedin.com | behance.net

#1 E Is For Eranthis

Graphic Designer Created An Alphabet Of Flowers Integrated Into Interior Elements (36 Pics)

Image source: laurynas_kamarauskas

#2 G Is For Ginkgo Biloba

Graphic Designer Created An Alphabet Of Flowers Integrated Into Interior Elements (36 Pics)

Image source: laurynas_kamarauskas

#3 D Is For Dryas

Graphic Designer Created An Alphabet Of Flowers Integrated Into Interior Elements (36 Pics)

Image source: laurynas_kamarauskas

#4 A Is For Aster

Graphic Designer Created An Alphabet Of Flowers Integrated Into Interior Elements (36 Pics)

Image source: laurynas_kamarauskas

#5 B Is For Brunnera

Graphic Designer Created An Alphabet Of Flowers Integrated Into Interior Elements (36 Pics)

Image source: laurynas_kamarauskas

#6 F Is For Ficus Carica

Graphic Designer Created An Alphabet Of Flowers Integrated Into Interior Elements (36 Pics)

Image source: laurynas_kamarauskas

#7 H Is For Hoodia

Graphic Designer Created An Alphabet Of Flowers Integrated Into Interior Elements (36 Pics)

Image source: laurynas_kamarauskas

#8 C Is For Cyclamen

Graphic Designer Created An Alphabet Of Flowers Integrated Into Interior Elements (36 Pics)

Image source: laurynas_kamarauskas

#9 J Is For Jovibarba

Graphic Designer Created An Alphabet Of Flowers Integrated Into Interior Elements (36 Pics)

Image source: laurynas_kamarauskas

#10 L Is For Linum

Graphic Designer Created An Alphabet Of Flowers Integrated Into Interior Elements (36 Pics)

Image source: laurynas_kamarauskas

#11 M Is For Menispermium

Graphic Designer Created An Alphabet Of Flowers Integrated Into Interior Elements (36 Pics)

Image source: laurynas_kamarauskas

#12 I Is For Iris

Graphic Designer Created An Alphabet Of Flowers Integrated Into Interior Elements (36 Pics)

Image source: laurynas_kamarauskas

#13 Q Is For Quince

Graphic Designer Created An Alphabet Of Flowers Integrated Into Interior Elements (36 Pics)

Image source: laurynas_kamarauskas

#14 W Is For Wisteria

Graphic Designer Created An Alphabet Of Flowers Integrated Into Interior Elements (36 Pics)

Image source: laurynas_kamarauskas

#15 U Is For Ursinia

Graphic Designer Created An Alphabet Of Flowers Integrated Into Interior Elements (36 Pics)

Image source: laurynas_kamarauskas

#16 One For Nerium Oleander

Graphic Designer Created An Alphabet Of Flowers Integrated Into Interior Elements (36 Pics)

Image source: laurynas_kamarauskas

#17 Number Two For Rafflesia Arnoldii

Number two goes to the second most stinky plant in the world.

Graphic Designer Created An Alphabet Of Flowers Integrated Into Interior Elements (36 Pics)

Image source: laurynas_kamarauskas

#18 R Is For Rose

Graphic Designer Created An Alphabet Of Flowers Integrated Into Interior Elements (36 Pics)

Image source: laurynas_kamarauskas

#19 O Is For Orchid

Graphic Designer Created An Alphabet Of Flowers Integrated Into Interior Elements (36 Pics)

Image source: laurynas_kamarauskas

#20 V Is For Verbena Officinalis

Graphic Designer Created An Alphabet Of Flowers Integrated Into Interior Elements (36 Pics)

Image source: laurynas_kamarauskas

#21 T Is For Tulip

Graphic Designer Created An Alphabet Of Flowers Integrated Into Interior Elements (36 Pics)

Image source: laurynas_kamarauskas

#22 Z Is For Zinnia Elegans

Graphic Designer Created An Alphabet Of Flowers Integrated Into Interior Elements (36 Pics)

Image source: laurynas_kamarauskas

#23 S Is For Spathiphyllum

Graphic Designer Created An Alphabet Of Flowers Integrated Into Interior Elements (36 Pics)

Image source: laurynas_kamarauskas

#24 Y Is For Yucca

Graphic Designer Created An Alphabet Of Flowers Integrated Into Interior Elements (36 Pics)

Image source: laurynas_kamarauskas

#25 Number Five For Marigold

Number five goes to fifth place in the most powerful medicinal plants category.

Graphic Designer Created An Alphabet Of Flowers Integrated Into Interior Elements (36 Pics)

Image source: laurynas_kamarauskas

#26 Number Six For Sunflower

Number six goes to sixth place in the biggest flowers in the world category.

Graphic Designer Created An Alphabet Of Flowers Integrated Into Interior Elements (36 Pics)

Image source: laurynas_kamarauskas

#27 Number Zero For Mom

Graphic Designer Created An Alphabet Of Flowers Integrated Into Interior Elements (36 Pics)

Image source: laurynas_kamarauskas

#28 Number Seven For Dancing Girs

Number seven goes to seventh place in the weirdest flowers category.

Graphic Designer Created An Alphabet Of Flowers Integrated Into Interior Elements (36 Pics)

Image source: laurynas_kamarauskas

#29 K Is For Kaffir Lily

Graphic Designer Created An Alphabet Of Flowers Integrated Into Interior Elements (36 Pics)

Image source: laurynas_kamarauskas

#30 X Is For Xanthium Orientale

Graphic Designer Created An Alphabet Of Flowers Integrated Into Interior Elements (36 Pics)

Image source: laurynas_kamarauskas

#31 Number Nine For Frangipani

Number nine goes to ninth place in the most pleasant-smelling flowers category.

Graphic Designer Created An Alphabet Of Flowers Integrated Into Interior Elements (36 Pics)

Image source: laurynas_kamarauskas

#32 P Is For Passiflora

Graphic Designer Created An Alphabet Of Flowers Integrated Into Interior Elements (36 Pics)

Image source: laurynas_kamarauskas

#33 N Is For Nasturtium

Graphic Designer Created An Alphabet Of Flowers Integrated Into Interior Elements (36 Pics)

Image source: laurynas_kamarauskas

#34 Number Three For Melocanna Baciffera

Graphic Designer Created An Alphabet Of Flowers Integrated Into Interior Elements (36 Pics)

Image source: laurynas_kamarauskas

#35 Number Four For Iris

Number four goes to fourth place in the best-selling flowers of all time category.

Graphic Designer Created An Alphabet Of Flowers Integrated Into Interior Elements (36 Pics)

Image source: laurynas_kamarauskas

#36 Number Eight For California Poppy

Number eight goes to eighth place in the fast-growing annual flowers category.

Graphic Designer Created An Alphabet Of Flowers Integrated Into Interior Elements (36 Pics)

Image source: laurynas_kamarauskas

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Exploring Gender Expectations: Top 50 Comics By Artist Lainey Molnar
3 min read
Nov, 6, 2025
Proof That Mister Rogers Was One of the Greatest People of All-Time
3 min read
Feb, 6, 2017
Mad Men
Mad Men Season 1 Episode 3 Review: “Marriage Of Fiagaro”
3 min read
Jun, 11, 2015
I Take Surreal Self-Portraits To Show How We Feel In Our Darkest Moments
3 min read
Nov, 11, 2025
Firefly Show
Firefly Rumors Are Abound Again: FOX Gives Its Conditions
3 min read
Jan, 23, 2020
Person Recovering From Surgery Stupefied After Nasty Neighbor Says She’s Reporting Them For Fraud
3 min read
Oct, 22, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.