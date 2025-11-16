This Artist Continues To Create Amazing Logic-Challenging Photo Manipulations (70 New Pics)

by

Photo manipulations help artists to explore the surreal parts of their imagination. With the help of photoshop or other tools, we can see what kind of crazy and visually bizarre ideas Ben Robins has.

This London-based artist has become very good at blending reality with imaginary environments thanks to his incredible skills. 

If you would like to see more of his works on Bored Panda, see them here.

More info: Instagram | Facebook | benrobinsphoto.com

#1

This Artist Continues To Create Amazing Logic-Challenging Photo Manipulations (70 New Pics)

Image source: benrobins1

#2

This Artist Continues To Create Amazing Logic-Challenging Photo Manipulations (70 New Pics)

Image source: benrobins1

#3

This Artist Continues To Create Amazing Logic-Challenging Photo Manipulations (70 New Pics)

Image source: benrobins1

#4

This Artist Continues To Create Amazing Logic-Challenging Photo Manipulations (70 New Pics)

Image source: benrobins1

#5

This Artist Continues To Create Amazing Logic-Challenging Photo Manipulations (70 New Pics)

Image source: benrobins1

#6

This Artist Continues To Create Amazing Logic-Challenging Photo Manipulations (70 New Pics)

Image source: benrobins1

#7

This Artist Continues To Create Amazing Logic-Challenging Photo Manipulations (70 New Pics)

Image source: benrobins1

#8

This Artist Continues To Create Amazing Logic-Challenging Photo Manipulations (70 New Pics)

Image source: benrobins1

#9

This Artist Continues To Create Amazing Logic-Challenging Photo Manipulations (70 New Pics)

Image source: benrobins1

#10

This Artist Continues To Create Amazing Logic-Challenging Photo Manipulations (70 New Pics)

Image source: benrobins1

#11

This Artist Continues To Create Amazing Logic-Challenging Photo Manipulations (70 New Pics)

Image source: benrobins1

#12

This Artist Continues To Create Amazing Logic-Challenging Photo Manipulations (70 New Pics)

Image source: benrobins1

#13

This Artist Continues To Create Amazing Logic-Challenging Photo Manipulations (70 New Pics)

Image source: benrobins1

#14

This Artist Continues To Create Amazing Logic-Challenging Photo Manipulations (70 New Pics)

Image source: benrobins1

#15

This Artist Continues To Create Amazing Logic-Challenging Photo Manipulations (70 New Pics)

Image source: benrobins1

#16

This Artist Continues To Create Amazing Logic-Challenging Photo Manipulations (70 New Pics)

Image source: benrobins1

#17

This Artist Continues To Create Amazing Logic-Challenging Photo Manipulations (70 New Pics)

Image source: benrobins1

#18

This Artist Continues To Create Amazing Logic-Challenging Photo Manipulations (70 New Pics)

Image source: benrobins1

#19

This Artist Continues To Create Amazing Logic-Challenging Photo Manipulations (70 New Pics)

Image source: benrobins1

#20

This Artist Continues To Create Amazing Logic-Challenging Photo Manipulations (70 New Pics)

Image source: benrobins1

#21

This Artist Continues To Create Amazing Logic-Challenging Photo Manipulations (70 New Pics)

Image source: benrobins1

#22

This Artist Continues To Create Amazing Logic-Challenging Photo Manipulations (70 New Pics)

Image source: benrobins1

#23

This Artist Continues To Create Amazing Logic-Challenging Photo Manipulations (70 New Pics)

Image source: benrobins1

#24

This Artist Continues To Create Amazing Logic-Challenging Photo Manipulations (70 New Pics)

Image source: benrobins1

#25

This Artist Continues To Create Amazing Logic-Challenging Photo Manipulations (70 New Pics)

Image source: benrobins1

#26

This Artist Continues To Create Amazing Logic-Challenging Photo Manipulations (70 New Pics)

Image source: benrobins1

#27

This Artist Continues To Create Amazing Logic-Challenging Photo Manipulations (70 New Pics)

Image source: benrobins1

#28

This Artist Continues To Create Amazing Logic-Challenging Photo Manipulations (70 New Pics)

Image source: benrobins1

#29

This Artist Continues To Create Amazing Logic-Challenging Photo Manipulations (70 New Pics)

Image source: benrobins1

#30

This Artist Continues To Create Amazing Logic-Challenging Photo Manipulations (70 New Pics)

Image source: benrobins1

#31

This Artist Continues To Create Amazing Logic-Challenging Photo Manipulations (70 New Pics)

Image source: benrobins1

#32

This Artist Continues To Create Amazing Logic-Challenging Photo Manipulations (70 New Pics)

Image source: benrobins1

#33

This Artist Continues To Create Amazing Logic-Challenging Photo Manipulations (70 New Pics)

Image source: benrobins1

#34

This Artist Continues To Create Amazing Logic-Challenging Photo Manipulations (70 New Pics)

Image source: benrobins1

#35

This Artist Continues To Create Amazing Logic-Challenging Photo Manipulations (70 New Pics)

Image source: benrobins1

#36

This Artist Continues To Create Amazing Logic-Challenging Photo Manipulations (70 New Pics)

Image source: benrobins1

#37

This Artist Continues To Create Amazing Logic-Challenging Photo Manipulations (70 New Pics)

Image source: benrobins1

#38

This Artist Continues To Create Amazing Logic-Challenging Photo Manipulations (70 New Pics)

Image source: benrobins1

#39

This Artist Continues To Create Amazing Logic-Challenging Photo Manipulations (70 New Pics)

Image source: benrobins1

#40

This Artist Continues To Create Amazing Logic-Challenging Photo Manipulations (70 New Pics)

Image source: benrobins1

#41

This Artist Continues To Create Amazing Logic-Challenging Photo Manipulations (70 New Pics)

Image source: benrobins1

#42

This Artist Continues To Create Amazing Logic-Challenging Photo Manipulations (70 New Pics)

Image source: benrobins1

#43

This Artist Continues To Create Amazing Logic-Challenging Photo Manipulations (70 New Pics)

Image source: benrobins1

#44

This Artist Continues To Create Amazing Logic-Challenging Photo Manipulations (70 New Pics)

Image source: benrobins1

#45

This Artist Continues To Create Amazing Logic-Challenging Photo Manipulations (70 New Pics)

Image source: benrobins1

#46

This Artist Continues To Create Amazing Logic-Challenging Photo Manipulations (70 New Pics)

Image source: benrobins1

#47

This Artist Continues To Create Amazing Logic-Challenging Photo Manipulations (70 New Pics)

Image source: benrobins1

#48

This Artist Continues To Create Amazing Logic-Challenging Photo Manipulations (70 New Pics)

Image source: benrobins1

#49

This Artist Continues To Create Amazing Logic-Challenging Photo Manipulations (70 New Pics)

Image source: benrobins1

#50

This Artist Continues To Create Amazing Logic-Challenging Photo Manipulations (70 New Pics)

Image source: benrobins1

#51

This Artist Continues To Create Amazing Logic-Challenging Photo Manipulations (70 New Pics)

Image source: benrobins1

#52

This Artist Continues To Create Amazing Logic-Challenging Photo Manipulations (70 New Pics)

Image source: benrobins1

#53

This Artist Continues To Create Amazing Logic-Challenging Photo Manipulations (70 New Pics)

Image source: benrobins1

#54

This Artist Continues To Create Amazing Logic-Challenging Photo Manipulations (70 New Pics)

Image source: benrobins1

#55

This Artist Continues To Create Amazing Logic-Challenging Photo Manipulations (70 New Pics)

Image source: benrobins1

#56

This Artist Continues To Create Amazing Logic-Challenging Photo Manipulations (70 New Pics)

Image source: benrobins1

#57

This Artist Continues To Create Amazing Logic-Challenging Photo Manipulations (70 New Pics)

Image source: benrobins1

#58

This Artist Continues To Create Amazing Logic-Challenging Photo Manipulations (70 New Pics)

Image source: benrobins1

#59

This Artist Continues To Create Amazing Logic-Challenging Photo Manipulations (70 New Pics)

Image source: benrobins1

#60

This Artist Continues To Create Amazing Logic-Challenging Photo Manipulations (70 New Pics)

Image source: benrobins1

#61

This Artist Continues To Create Amazing Logic-Challenging Photo Manipulations (70 New Pics)

Image source: benrobins1

#62

This Artist Continues To Create Amazing Logic-Challenging Photo Manipulations (70 New Pics)

Image source: benrobins1

#63

This Artist Continues To Create Amazing Logic-Challenging Photo Manipulations (70 New Pics)

Image source: benrobins1

#64

This Artist Continues To Create Amazing Logic-Challenging Photo Manipulations (70 New Pics)

Image source: benrobins1

#65

This Artist Continues To Create Amazing Logic-Challenging Photo Manipulations (70 New Pics)

Image source: benrobins1

#66

This Artist Continues To Create Amazing Logic-Challenging Photo Manipulations (70 New Pics)

Image source: benrobins1

#67

This Artist Continues To Create Amazing Logic-Challenging Photo Manipulations (70 New Pics)

Image source: benrobins1

#68

This Artist Continues To Create Amazing Logic-Challenging Photo Manipulations (70 New Pics)

Image source: benrobins1

#69

This Artist Continues To Create Amazing Logic-Challenging Photo Manipulations (70 New Pics)

Image source: benrobins1

#70

This Artist Continues To Create Amazing Logic-Challenging Photo Manipulations (70 New Pics)

Image source: benrobins1

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
50 Times People Didn’t Think Their Message Through And It Resulted In These Fails (New Pics)
3 min read
Nov, 16, 2025
“They’re Not Cannibals:” TikTok Stunt With Indigenous Papuan Tribe Ignites Backlash
3 min read
Aug, 29, 2025
I Photographed Rome In Infrared
3 min read
Nov, 11, 2025
I Create One-Of-A-Kind Dolls By Sewing Them And Handpainting Their Faces
3 min read
Nov, 11, 2025
NYT Strands Hints And Answers For 04-October-2025
3 min read
Oct, 3, 2025
Grotesquerie Premieres This Fall Featuring a Star-Studded Cast
3 min read
Aug, 14, 2024
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.