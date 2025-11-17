This Instagram Account Shares Little-Known Facts About Films And The Movie Industry, Here Are The 30 Most Interesting

by

The line “stranger than fiction” can really apply to cinema and filmmaking. Actors, directors and the nitty-gritty of actually shooting a movie has enough drama, crazy tales, and lore that it’s no wonder Hollywood itself is often a setting for films and television. In the pre-internet era, all these tales would be unavailable to industry outsiders. 

The “Did You Know Movies” Instagram account shares trivia and fun facts about cinema and filmmaking that you probably never knew. So scroll down, upvote your favorites, and stay until the credits to comment any bits of trivia you happen to know yourself.

More info: Instagram

#1

This Instagram Account Shares Little-Known Facts About Films And The Movie Industry, Here Are The 30 Most Interesting

Image source: didyouknowmovies

#2

This Instagram Account Shares Little-Known Facts About Films And The Movie Industry, Here Are The 30 Most Interesting

Image source: didyouknowmovies

#3

This Instagram Account Shares Little-Known Facts About Films And The Movie Industry, Here Are The 30 Most Interesting

Image source: didyouknowmovies

#4

This Instagram Account Shares Little-Known Facts About Films And The Movie Industry, Here Are The 30 Most Interesting

Image source: didyouknowmovies

#5

This Instagram Account Shares Little-Known Facts About Films And The Movie Industry, Here Are The 30 Most Interesting

Image source: didyouknowmovies

#6

This Instagram Account Shares Little-Known Facts About Films And The Movie Industry, Here Are The 30 Most Interesting

Image source: didyouknowmovies

#7

This Instagram Account Shares Little-Known Facts About Films And The Movie Industry, Here Are The 30 Most Interesting

Image source: didyouknowmovies

#8

This Instagram Account Shares Little-Known Facts About Films And The Movie Industry, Here Are The 30 Most Interesting

Image source: didyouknowmovies

#9

This Instagram Account Shares Little-Known Facts About Films And The Movie Industry, Here Are The 30 Most Interesting

Image source: didyouknowmovies

#10

This Instagram Account Shares Little-Known Facts About Films And The Movie Industry, Here Are The 30 Most Interesting

Image source: didyouknowmovies

#11

This Instagram Account Shares Little-Known Facts About Films And The Movie Industry, Here Are The 30 Most Interesting

Image source: didyouknowmovies

#12

This Instagram Account Shares Little-Known Facts About Films And The Movie Industry, Here Are The 30 Most Interesting

Image source: didyouknowmovies

#13

This Instagram Account Shares Little-Known Facts About Films And The Movie Industry, Here Are The 30 Most Interesting

Image source: didyouknowmovies

#14

This Instagram Account Shares Little-Known Facts About Films And The Movie Industry, Here Are The 30 Most Interesting

Image source: didyouknowmovies

#15

This Instagram Account Shares Little-Known Facts About Films And The Movie Industry, Here Are The 30 Most Interesting

Image source: didyouknowmovies

#16

This Instagram Account Shares Little-Known Facts About Films And The Movie Industry, Here Are The 30 Most Interesting

Image source: didyouknowmovies

#17

This Instagram Account Shares Little-Known Facts About Films And The Movie Industry, Here Are The 30 Most Interesting

Image source: didyouknowmovies

#18

This Instagram Account Shares Little-Known Facts About Films And The Movie Industry, Here Are The 30 Most Interesting

Image source: didyouknowmovies

#19

This Instagram Account Shares Little-Known Facts About Films And The Movie Industry, Here Are The 30 Most Interesting

Image source: didyouknowmovies

#20

This Instagram Account Shares Little-Known Facts About Films And The Movie Industry, Here Are The 30 Most Interesting

Image source: didyouknowmovies

#21

This Instagram Account Shares Little-Known Facts About Films And The Movie Industry, Here Are The 30 Most Interesting

Image source: didyouknowmovies

#22

This Instagram Account Shares Little-Known Facts About Films And The Movie Industry, Here Are The 30 Most Interesting

Image source: didyouknowmovies

#23

This Instagram Account Shares Little-Known Facts About Films And The Movie Industry, Here Are The 30 Most Interesting

Image source: didyouknowmovies

#24

This Instagram Account Shares Little-Known Facts About Films And The Movie Industry, Here Are The 30 Most Interesting

Image source: didyouknowmovies

#25

This Instagram Account Shares Little-Known Facts About Films And The Movie Industry, Here Are The 30 Most Interesting

Image source: didyouknowmovies

#26

This Instagram Account Shares Little-Known Facts About Films And The Movie Industry, Here Are The 30 Most Interesting

Image source: didyouknowmovies

#27

This Instagram Account Shares Little-Known Facts About Films And The Movie Industry, Here Are The 30 Most Interesting

Image source: didyouknowmovies

#28

This Instagram Account Shares Little-Known Facts About Films And The Movie Industry, Here Are The 30 Most Interesting

Image source: didyouknowmovies

#29

This Instagram Account Shares Little-Known Facts About Films And The Movie Industry, Here Are The 30 Most Interesting

Image source: didyouknowmovies

#30

This Instagram Account Shares Little-Known Facts About Films And The Movie Industry, Here Are The 30 Most Interesting

Image source: didyouknowmovies

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Hey Pandas, Now That 2020 Is Over, How Do You Feel? (Closed)
3 min read
Nov, 14, 2025
Video Explains What it’s Like to Live in an Eco-Friendly “Earthship”
3 min read
Feb, 22, 2018
Fans Overflow The Internet With Fan Art After Disney Announces The New Ariel
3 min read
Nov, 13, 2025
The Cutest Yawning (Or Laughing) Gery The Gecko
3 min read
Nov, 12, 2025
40 Of The Funniest Mom Tweets Ever
3 min read
Nov, 16, 2025
170 Brutally Honest Sticky Notes That Sum Up Your Life
3 min read
Nov, 11, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.