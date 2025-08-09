30 Intricate Drawings Of Animals Created By Me

I’m Weronika, I’m a t-shirt designer and illustrator from Poland. For as long as I can remember I was fascinated with nature and animals. As a child, I spent days observing the lives of insects and other small creatures in my garden or watching David Attenborough’s documentaries.
To this day nature still continues to deeply inspire me. I try to express my admiration for the beauty and multitude of life forms through my art. I create detailed drawings of animals often accompanied by plants, fungi, ferns and mosses. Recently I made a series of turtles and tortoises embedded with their natural environments, to express the importance of preserving the natural habitats and the diversity of species. I hope you enjoy!
More info: Instagram | Facebook | wkolinska.com
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
#8
#9
#10
#11
#12
#13
#14
#15
#16
#17
#18
#19
#20
#21
#22
#23
#24
#25
#26
#27
#28
#29
#30
