30 Intricate Drawings Of Animals Created By Me

by

I’m Weronika, I’m a t-shirt designer and illustrator from Poland. For as long as I can remember I was fascinated with nature and animals. As a child, I spent days observing the lives of insects and other small creatures in my garden or watching David Attenborough’s documentaries.

To this day nature still continues to deeply inspire me. I try to express my admiration for the beauty and multitude of life forms through my art. I create detailed drawings of animals often accompanied by plants, fungi, ferns and mosses. Recently I made a series of turtles and tortoises embedded with their natural environments, to express the importance of preserving the natural habitats and the diversity of species. I hope you enjoy!

More info: Instagram | Facebook | wkolinska.com

#1

30 Intricate Drawings Of Animals Created By Me

Image source: WKolinskaArtworks

#2

30 Intricate Drawings Of Animals Created By Me

Image source: WKolinskaArtworks

#3

30 Intricate Drawings Of Animals Created By Me

Image source: WKolinskaArtworks

#4

30 Intricate Drawings Of Animals Created By Me

Image source: WKolinskaArtworks

#5

30 Intricate Drawings Of Animals Created By Me

Image source: WKolinskaArtworks

#6

30 Intricate Drawings Of Animals Created By Me

Image source: WKolinskaArtworks

#7

30 Intricate Drawings Of Animals Created By Me

Image source: WKolinskaArtworks

#8

30 Intricate Drawings Of Animals Created By Me

Image source: WKolinskaArtworks

#9

30 Intricate Drawings Of Animals Created By Me

Image source: WKolinskaArtworks

#10

30 Intricate Drawings Of Animals Created By Me

Image source: WKolinskaArtworks

#11

30 Intricate Drawings Of Animals Created By Me

Image source: WKolinskaArtworks

#12

30 Intricate Drawings Of Animals Created By Me

Image source: WKolinskaArtworks

#13

30 Intricate Drawings Of Animals Created By Me

Image source: WKolinskaArtworks

#14

30 Intricate Drawings Of Animals Created By Me

Image source: WKolinskaArtworks

#15

30 Intricate Drawings Of Animals Created By Me

Image source: WKolinskaArtworks

#16

30 Intricate Drawings Of Animals Created By Me

Image source: WKolinskaArtworks

#17

30 Intricate Drawings Of Animals Created By Me

Image source: WKolinskaArtworks

#18

30 Intricate Drawings Of Animals Created By Me

Image source: WKolinskaArtworks

#19

30 Intricate Drawings Of Animals Created By Me

Image source: WKolinskaArtworks

#20

30 Intricate Drawings Of Animals Created By Me

Image source: WKolinskaArtworks

#21

30 Intricate Drawings Of Animals Created By Me

Image source: WKolinskaArtworks

#22

30 Intricate Drawings Of Animals Created By Me

Image source: WKolinskaArtworks

#23

30 Intricate Drawings Of Animals Created By Me

Image source: WKolinskaArtworks

#24

30 Intricate Drawings Of Animals Created By Me

Image source: WKolinskaArtworks

#25

30 Intricate Drawings Of Animals Created By Me

Image source: WKolinskaArtworks

#26

30 Intricate Drawings Of Animals Created By Me

Image source: WKolinskaArtworks

#27

30 Intricate Drawings Of Animals Created By Me

Image source: WKolinskaArtworks

#28

30 Intricate Drawings Of Animals Created By Me

Image source: WKolinskaArtworks

#29

30 Intricate Drawings Of Animals Created By Me

Image source: WKolinskaArtworks

#30

30 Intricate Drawings Of Animals Created By Me

Image source: WKolinskaArtworks

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Covert Affairs Was A Sexy & Fun Series That Deserved More Attention
3 min read
Apr, 20, 2023
The 100
Why The 100 Is the Best Show on TV Right Now
3 min read
Feb, 11, 2015
Everything We Know about Showtime’s Halo TV Show So Far
3 min read
Apr, 22, 2019
Instacart Shopper Refuses To Carry 168 Bottles And 14 Jugs Of Water Up 17 Floors: “You Have To Use The Stairs”
3 min read
Aug, 6, 2025
“Pretty Little Liars” Threat Prompts a School Closure
3 min read
Dec, 6, 2017
‘Dark’ Renewed For Second Season By Netflix
3 min read
Dec, 25, 2017
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.