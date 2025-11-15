Designers Were Challenged To Photoshop Clouds To Look Like Something Else, And They Delivered (71 Pics)

Spring is here and it’s getting much warmer outside. Soon people will be able to lay back on the grass, look at the clouds floating by, and wonder what thing the clouds remind them of. A ship? A cat? A tentacle monster? Anything goes. But what should you do when you see nothing? Unleash your creativity in Photoshop, of course.

Designcrowd decided to do a contest for their members called ‘In The Clouds’ where people of all skills and experiences can participate and show us what they would like to see in the clouds. From a kangaroo to a dragon fighting a knight on horseback, their creativity knows no bounds. Check out the list below and vote for your favorite ones!

More info: designcrowd.com | twitter.com | Facebook

#1

Image source: designcrowd

#2

Image source: designcrowd

#3

Image source: designcrowd

#4

Image source: designcrowd

#5

Image source: designcrowd

#6

Image source: designcrowd

#7

Image source: designcrowd

#8

Image source: designcrowd

#9

Image source: designcrowd

#10

Image source: designcrowd

#11

Image source: designcrowd

#12

Image source: designcrowd

#13

Image source: designcrowd

#14

Image source: designcrowd

#15

Image source: designcrowd

#16

Image source: designcrowd

#17

Image source: designcrowd

#18

Image source: designcrowd

#19

Image source: designcrowd

#20

Image source: designcrowd

#21

Image source: designcrowd

#22

Image source: designcrowd

#23

Image source: designcrowd

#24

Image source: designcrowd

#25

Image source: designcrowd

#26

Image source: designcrowd

#27

Image source: designcrowd

#28

Image source: designcrowd

#29

Image source: designcrowd

#30

Image source: designcrowd

#31

Image source: designcrowd

#32

Image source: designcrowd

#33

Image source: designcrowd

#34

Image source: designcrowd

#35

Image source: designcrowd

#36

Image source: designcrowd

#37

Image source: designcrowd

#38

Image source: designcrowd

#39

Image source: designcrowd

#40

Image source: designcrowd

#41

Image source: designcrowd

#42

Image source: designcrowd

#43

Image source: designcrowd

#44

Image source: designcrowd

#45

Image source: designcrowd

#46

Image source: designcrowd

#47

Image source: designcrowd

#48

Image source: designcrowd

#49

Image source: designcrowd

#50

Image source: designcrowd

#51

Image source: designcrowd

#52

Image source: designcrowd

#53

Image source: designcrowd

#54

Image source: designcrowd

#55

Image source: designcrowd

#56

Image source: designcrowd

#57

Image source: designcrowd

#58

Image source: designcrowd

#59

Image source: designcrowd

#60

Image source: designcrowd

#61

Image source: designcrowd

#62

Image source: designcrowd

#63

Image source: designcrowd

#64

Image source: designcrowd

#65

Image source: designcrowd

#66

Image source: designcrowd

#67

Image source: designcrowd

#68

Image source: designcrowd

#69

Image source: designcrowd

#70

Image source: designcrowd

#71

Image source: designcrowd

