30 Quirky And Dark Comics With Twisted Endings By “Whoops Comics”

Perhaps it is not a surprise that the world of comic art may seem saturated, but every once in a while, an artist comes forward with a style so refreshing, it shakes up the whole scene. Enter “Whoops comics”, a series that explores the hilarious yet perplexing side of reality. This whimsical series challenges your perception of the norm with its surreal humor and some rather unpredictably witty punchlines.

Marius, the creator of the comics also spoke to Bored Panda so make sure to scroll down below and find the full interview with him!

More info: Instagram

#1

Image source: whoops_comics

#2

Image source: whoops_comics

#3

Image source: whoops_comics

#4

Image source: whoops_comics

#5

Image source: whoops_comics

#6

Image source: whoops_comics

#7

Image source: whoops_comics

#8

Image source: whoops_comics

#9

Image source: whoops_comics

#10

Image source: whoops_comics

#11

Image source: whoops_comics

#12

Image source: whoops_comics

#13

Image source: whoops_comics

#14

Image source: whoops_comics

#15

Image source: whoops_comics

#16

Image source: whoops_comics

#17

Image source: whoops_comics

#18

Image source: whoops_comics

#19

Image source: whoops_comics

#20

Image source: whoops_comics

#21

Image source: whoops_comics

#22

Image source: whoops_comics

#23

Image source: whoops_comics

#24

Image source: whoops_comics

#25

Image source: whoops_comics

#26

Image source: whoops_comics

#27

Image source: whoops_comics

#28

Image source: whoops_comics

#29

Image source: whoops_comics

#30

Image source: whoops_comics

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
