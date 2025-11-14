South Korean Artist Inverts The Roles Of People And The Things Around Them In His 30 Absurd Comics

South Korean illustrator Hung Rae has a unique approach to his creative outlet. In his comics, this artist twists human roles with unexpected objects and animals. Have you ever imagined what would happen if karma really existed and we got treated the same as we treat non-human things in our lives?

In Rae’s parallel universe, anything can happen.

More info: Instagram

#1

Image source: hungrae_

#2

Image source: hungrae_

#3

Image source: hungrae_

#4

Image source: hungrae_

#5

Image source: hungrae_

#6

Image source: hungrae_

#7

Image source: hungrae_

#8

Image source: hungrae_

#9

Image source: hungrae_

#10

Image source: hungrae_

#11

Image source: hungrae_

#12

Image source: hungrae_

#13

Image source: hungrae_

#14

Image source: hungrae_

#15

Image source: hungrae_

#16

Image source: hungrae_

#17

Image source: hungrae_

#18

Image source: hungrae_

#19

Image source: hungrae_

#20

Image source: hungrae_

#21

Image source: hungrae_

#22

Image source: hungrae_

#23

Image source: hungrae_

#24

Image source: hungrae_

#25

Image source: hungrae_

#26

Image source: hungrae_

#27

Image source: hungrae_

#28

Image source: hungrae_

#29

Image source: hungrae_

#30

Image source: hungrae_

