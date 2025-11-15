40 New Hilarious Comics For People Who Like Dark Humor By Cyanide & Happiness

There are only a few comics out there on the internet where no introduction should be necessary. Cyanide & Happiness is one of those few. Introducing them is just a formality by this point, so let’s get the formalities out of the way.

The collective of Dave Elfatrick, Kris Wilson, and Rob DenBleyker (and formerly Matt Melvin) at explosm have been doing these comics for over 15 years, and they’re still crushing it with their dark humor, obscenities, and edgy jokes.

#1

Image source: explosmofficial

#2

Image source: explosmofficial

#3

Image source: explosmofficial

#4

Image source: explosmofficial

#5

Image source: explosmofficial

#6

Image source: explosmofficial

#7

Image source: explosmofficial

#8

Image source: explosmofficial

#9

Image source: explosmofficial

#10

Image source: explosmofficial

#11

Image source: explosmofficial

#12

Image source: explosmofficial

#13

Image source: explosmofficial

#14

Image source: explosmofficial

#15

Image source: explosmofficial

#16

Image source: explosmofficial

#17

Image source: explosmofficial

#18

Image source: explosmofficial

#19

#20

Image source: explosmofficial

#21

Image source: explosmofficial

#22

Image source: explosmofficial

#23

Image source: explosmofficial

#24

Image source: explosmofficial

#25

Image source: explosmofficial

#26

Image source: explosmofficial

#27

Image source: explosmofficial

#28

Image source: explosmofficial

#29

Image source: explosmofficial

#30

Image source: explosmofficial

#31

Image source: explosmofficial

#32

Image source: explosmofficial

#33

Image source: explosmofficial

#34

Image source: explosmofficial

#35

Image source: explosmofficial

#36

Image source: explosmofficial

#37

Image source: explosmofficial

#38

Image source: explosmofficial

#39

Image source: explosmofficial

#40

Image source: explosmofficial

