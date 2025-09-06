40 Handcrafted Felted Creatures By This Japanese Artist That Are Equal Parts Adorable And Strange

by

Japanese-born, Vancouver-based artist Hiné Mizushima makes felt sculptures that are equal parts adorable and strange. From squids curled around hearts to tiny sea creatures in soft pastel colors, her work is cute, curious, and just a little bit eerie.

Every piece is carefully handmade, using felt, embroidery, and beads to create tiny worlds full of detail and imagination. Whether she’s crafting marine life or whimsical anatomy, Hiné’s sculptures are playful and surprising.

More info: Instagram | hinemizushima.com | x.com | behance.net | Etsy

#1

40 Handcrafted Felted Creatures By This Japanese Artist That Are Equal Parts Adorable And Strange

Image source: sheishine

#2

40 Handcrafted Felted Creatures By This Japanese Artist That Are Equal Parts Adorable And Strange

Image source: sheishine

#3

40 Handcrafted Felted Creatures By This Japanese Artist That Are Equal Parts Adorable And Strange

Image source: sheishine

#4

40 Handcrafted Felted Creatures By This Japanese Artist That Are Equal Parts Adorable And Strange

Image source: sheishine

#5

40 Handcrafted Felted Creatures By This Japanese Artist That Are Equal Parts Adorable And Strange

Image source: sheishine

#6

40 Handcrafted Felted Creatures By This Japanese Artist That Are Equal Parts Adorable And Strange

Image source: sheishine

#7

40 Handcrafted Felted Creatures By This Japanese Artist That Are Equal Parts Adorable And Strange

Image source: sheishine

#8

40 Handcrafted Felted Creatures By This Japanese Artist That Are Equal Parts Adorable And Strange

Image source: sheishine

#9

40 Handcrafted Felted Creatures By This Japanese Artist That Are Equal Parts Adorable And Strange

Image source: sheishine

#10

40 Handcrafted Felted Creatures By This Japanese Artist That Are Equal Parts Adorable And Strange

Image source: sheishine

#11

40 Handcrafted Felted Creatures By This Japanese Artist That Are Equal Parts Adorable And Strange

Image source: sheishine

#12

40 Handcrafted Felted Creatures By This Japanese Artist That Are Equal Parts Adorable And Strange

Image source: sheishine

#13

40 Handcrafted Felted Creatures By This Japanese Artist That Are Equal Parts Adorable And Strange

Image source: sheishine

#14

40 Handcrafted Felted Creatures By This Japanese Artist That Are Equal Parts Adorable And Strange

Image source: sheishine

#15

40 Handcrafted Felted Creatures By This Japanese Artist That Are Equal Parts Adorable And Strange

Image source: sheishine

#16

40 Handcrafted Felted Creatures By This Japanese Artist That Are Equal Parts Adorable And Strange

Image source: sheishine

#17

40 Handcrafted Felted Creatures By This Japanese Artist That Are Equal Parts Adorable And Strange

Image source: sheishine

#18

40 Handcrafted Felted Creatures By This Japanese Artist That Are Equal Parts Adorable And Strange

Image source: sheishine

#19

40 Handcrafted Felted Creatures By This Japanese Artist That Are Equal Parts Adorable And Strange

Image source: sheishine

#20

40 Handcrafted Felted Creatures By This Japanese Artist That Are Equal Parts Adorable And Strange

Image source: sheishine

#21

40 Handcrafted Felted Creatures By This Japanese Artist That Are Equal Parts Adorable And Strange

Image source: sheishine

#22

40 Handcrafted Felted Creatures By This Japanese Artist That Are Equal Parts Adorable And Strange

Image source: sheishine

#23

40 Handcrafted Felted Creatures By This Japanese Artist That Are Equal Parts Adorable And Strange

Image source: sheishine

#24

40 Handcrafted Felted Creatures By This Japanese Artist That Are Equal Parts Adorable And Strange

Image source: sheishine

#25

40 Handcrafted Felted Creatures By This Japanese Artist That Are Equal Parts Adorable And Strange

Image source: sheishine

#26

40 Handcrafted Felted Creatures By This Japanese Artist That Are Equal Parts Adorable And Strange

Image source: sheishine

#27

40 Handcrafted Felted Creatures By This Japanese Artist That Are Equal Parts Adorable And Strange

Image source: sheishine

#28

40 Handcrafted Felted Creatures By This Japanese Artist That Are Equal Parts Adorable And Strange

Image source: sheishine

#29

40 Handcrafted Felted Creatures By This Japanese Artist That Are Equal Parts Adorable And Strange

Image source: sheishine

#30

40 Handcrafted Felted Creatures By This Japanese Artist That Are Equal Parts Adorable And Strange

Image source: sheishine

#31

40 Handcrafted Felted Creatures By This Japanese Artist That Are Equal Parts Adorable And Strange

Image source: sheishine

#32

40 Handcrafted Felted Creatures By This Japanese Artist That Are Equal Parts Adorable And Strange

Image source: sheishine

#33

40 Handcrafted Felted Creatures By This Japanese Artist That Are Equal Parts Adorable And Strange

Image source: sheishine

#34

40 Handcrafted Felted Creatures By This Japanese Artist That Are Equal Parts Adorable And Strange

Image source: sheishine

#35

40 Handcrafted Felted Creatures By This Japanese Artist That Are Equal Parts Adorable And Strange

Image source: sheishine

#36

40 Handcrafted Felted Creatures By This Japanese Artist That Are Equal Parts Adorable And Strange

Image source: sheishine

#37

40 Handcrafted Felted Creatures By This Japanese Artist That Are Equal Parts Adorable And Strange

Image source: sheishine

#38

40 Handcrafted Felted Creatures By This Japanese Artist That Are Equal Parts Adorable And Strange

Image source: sheishine

#39

40 Handcrafted Felted Creatures By This Japanese Artist That Are Equal Parts Adorable And Strange

Image source: sheishine

#40

40 Handcrafted Felted Creatures By This Japanese Artist That Are Equal Parts Adorable And Strange

Image source: sheishine

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Legends of Tomorrow Season 1
Legends of Tomorrow Season 1
3 min read
Sep, 12, 2022
Stephen Amell in Suits LA
‘Suits LA’ All Set to Premiere in February, 2025
3 min read
Nov, 26, 2024
YouTube Begins Selling User-Skippable Super-Short Ad Formats
3 min read
Apr, 4, 2018
Watch the First Video of Most Dangerous Rope-Free Climb Ever by Alex Honnold
3 min read
Jun, 7, 2017
John Oliver On The ‘Failure’ Of His Dustin Hoffman Chat
3 min read
Dec, 28, 2017
American Gods Season 3 Episode 4: The Unseen
3 min read
Feb, 2, 2021
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.