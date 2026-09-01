34 Delightful Cat Pics Shared By This Page Featuring Funny Faces, Tiny Kittens, And Beautiful Colors

Last week, we introduced you to a collection of hilarious cat memes shared by ‘C.A.A. – Cat Addicts Anony-mouse,’ proving once again that our feline friends provide an almost endless supply of material for the internet. But the jokes weren’t the only thing worth stopping for.
Mixed in among the memes are plenty of photos that were entertaining all on their own. From cats with striking markings and impossibly adorable kittens to strange sleeping positions, unlikely friendships, perfectly timed snapshots, and expressions that seem to tell an entire story. So, this time around, we’re leaving the memes aside and focusing entirely on the cats themselves.
Scroll down to see some of the funniest, sweetest, and most unusual feline photos this page has shared, and let us know which ones caught your attention the most.
More info: Facebook
#1
Image source: cat.addicts
#2
Image source: cat.addicts
#3
Image source: cat.addicts
#4
Image source: cat.addicts
#5
Image source: cat.addicts
#6
Image source: cat.addicts
#7
Image source: cat.addicts
#8
Image source: cat.addicts
#9
Image source: cat.addicts
#10
Image source: cat.addicts
#11
Image source: cat.addicts
#12
Image source: cat.addicts
#13
Image source: cat.addicts
#14
Image source: cat.addicts
#15
Image source: cat.addicts
#16
Image source: cat.addicts
#17
Image source: cat.addicts
#18
Image source: cat.addicts
#19
Image source: cat.addicts
#20
Image source: cat.addicts
#21
Image source: cat.addicts
#22
Image source: cat.addicts
#23
Image source: cat.addicts
#24
Image source: cat.addicts
#25
Image source: cat.addicts
#26
Image source: cat.addicts
#27
Image source: cat.addicts
#28
Image source: cat.addicts
#29
Image source: cat.addicts
#30
Image source: cat.addicts
#31
Image source: cat.addicts
#32
Image source: cat.addicts
#33
Image source: cat.addicts
#34
Image source: cat.addicts
Follow Us