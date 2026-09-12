‘Tattoodo’ Shared 60 Creative Tattoos Inspired By Beloved Cats And Dogs

by

For many people, pets are family, so it’s no surprise that some choose to keep a lasting tribute to them on their skin.

Tattoodo‘ is dedicated to sharing creative tattoo designs from artists around the world, and while browsing the page, we came across a lovely collection inspired by cats and dogs. Some are incredibly detailed portraits, while others take a more creative approach, with pets peeking through the skin, appearing in Polaroid-style frames, or even becoming part of a paw print.

Take a look at some of the pet-inspired tattoos below. Which one would you be happy to carry with you forever?

#1

‘Tattoodo’ Shared 60 Creative Tattoos Inspired By Beloved Cats And Dogs

Image source: kozo_tattoo

‘Tattoodo’ Shared 60 Creative Tattoos Inspired By Beloved Cats And Dogs

#2

‘Tattoodo’ Shared 60 Creative Tattoos Inspired By Beloved Cats And Dogs

Image source: zeexi_ink

#3

‘Tattoodo’ Shared 60 Creative Tattoos Inspired By Beloved Cats And Dogs

Image source: moonlit_tattooist

#4

‘Tattoodo’ Shared 60 Creative Tattoos Inspired By Beloved Cats And Dogs

Image source: inkstaboy

#5

‘Tattoodo’ Shared 60 Creative Tattoos Inspired By Beloved Cats And Dogs

Image source: lauramarshtattoo

#6

‘Tattoodo’ Shared 60 Creative Tattoos Inspired By Beloved Cats And Dogs

Image source: youngchickentattoo

#7

‘Tattoodo’ Shared 60 Creative Tattoos Inspired By Beloved Cats And Dogs

Image source: doo__tattoo

#8

‘Tattoodo’ Shared 60 Creative Tattoos Inspired By Beloved Cats And Dogs

Image source: caseykirschtats

#9

‘Tattoodo’ Shared 60 Creative Tattoos Inspired By Beloved Cats And Dogs

Image source: caseykirschtats

#10

‘Tattoodo’ Shared 60 Creative Tattoos Inspired By Beloved Cats And Dogs

Image source: rubi_rubi_tattoo

#11

‘Tattoodo’ Shared 60 Creative Tattoos Inspired By Beloved Cats And Dogs

Image source: wendyphamtattoo

#12

‘Tattoodo’ Shared 60 Creative Tattoos Inspired By Beloved Cats And Dogs

Image source: kozo_tattoo

#13

‘Tattoodo’ Shared 60 Creative Tattoos Inspired By Beloved Cats And Dogs

Image source: doo__tattoo

#14

‘Tattoodo’ Shared 60 Creative Tattoos Inspired By Beloved Cats And Dogs

Image source: bridget.ink

#15

‘Tattoodo’ Shared 60 Creative Tattoos Inspired By Beloved Cats And Dogs

Image source: lauramarshtattoo

#16

‘Tattoodo’ Shared 60 Creative Tattoos Inspired By Beloved Cats And Dogs

Image source: lauramarshtattoo

#17

‘Tattoodo’ Shared 60 Creative Tattoos Inspired By Beloved Cats And Dogs

Image source: zeexi_ink

#18

‘Tattoodo’ Shared 60 Creative Tattoos Inspired By Beloved Cats And Dogs

Image source: uglyblacksheep

#19

‘Tattoodo’ Shared 60 Creative Tattoos Inspired By Beloved Cats And Dogs

Image source: lukeaashley

#20

‘Tattoodo’ Shared 60 Creative Tattoos Inspired By Beloved Cats And Dogs

Image source: lauraknoxtattoo

#21

‘Tattoodo’ Shared 60 Creative Tattoos Inspired By Beloved Cats And Dogs

Image source: hktattoo_ying24

#22

‘Tattoodo’ Shared 60 Creative Tattoos Inspired By Beloved Cats And Dogs

Image source: harry_color

#23

‘Tattoodo’ Shared 60 Creative Tattoos Inspired By Beloved Cats And Dogs

Image source: constanzatattoo

#24

‘Tattoodo’ Shared 60 Creative Tattoos Inspired By Beloved Cats And Dogs

Image source: carolina_inks

#25

‘Tattoodo’ Shared 60 Creative Tattoos Inspired By Beloved Cats And Dogs

Image source: lauramarshtattoo

#26

‘Tattoodo’ Shared 60 Creative Tattoos Inspired By Beloved Cats And Dogs

Image source: doo__tattoo

#27

‘Tattoodo’ Shared 60 Creative Tattoos Inspired By Beloved Cats And Dogs

Image source: satsuro.tats

#28

‘Tattoodo’ Shared 60 Creative Tattoos Inspired By Beloved Cats And Dogs

Image source: mustafaalakoc_

#29

‘Tattoodo’ Shared 60 Creative Tattoos Inspired By Beloved Cats And Dogs

Image source: edit_paints

#30

‘Tattoodo’ Shared 60 Creative Tattoos Inspired By Beloved Cats And Dogs

Image source: yan2_ta2

#31

‘Tattoodo’ Shared 60 Creative Tattoos Inspired By Beloved Cats And Dogs

Image source: thepeachmoon

#32

‘Tattoodo’ Shared 60 Creative Tattoos Inspired By Beloved Cats And Dogs

Image source: edit_paints

#33

‘Tattoodo’ Shared 60 Creative Tattoos Inspired By Beloved Cats And Dogs

Image source: pettattoo.salmon

#34

‘Tattoodo’ Shared 60 Creative Tattoos Inspired By Beloved Cats And Dogs

Image source: constanzatattoo

#35

‘Tattoodo’ Shared 60 Creative Tattoos Inspired By Beloved Cats And Dogs

Image source: namkim.ink

#36

‘Tattoodo’ Shared 60 Creative Tattoos Inspired By Beloved Cats And Dogs

Image source: doo__tattoo

#37

‘Tattoodo’ Shared 60 Creative Tattoos Inspired By Beloved Cats And Dogs

Image source: doo__tattoo

#38

‘Tattoodo’ Shared 60 Creative Tattoos Inspired By Beloved Cats And Dogs

Image source: lauramarshtattoo

#39

‘Tattoodo’ Shared 60 Creative Tattoos Inspired By Beloved Cats And Dogs

Image source: doo__tattoo

#40

‘Tattoodo’ Shared 60 Creative Tattoos Inspired By Beloved Cats And Dogs

Image source: doo__tattoo

#41

‘Tattoodo’ Shared 60 Creative Tattoos Inspired By Beloved Cats And Dogs

Image source: caseykirschtats

#42

‘Tattoodo’ Shared 60 Creative Tattoos Inspired By Beloved Cats And Dogs

Image source: caseykirschtats

#43

‘Tattoodo’ Shared 60 Creative Tattoos Inspired By Beloved Cats And Dogs

Image source: caseykirschtats

#44

‘Tattoodo’ Shared 60 Creative Tattoos Inspired By Beloved Cats And Dogs

Image source: caseykirschtats

#45

‘Tattoodo’ Shared 60 Creative Tattoos Inspired By Beloved Cats And Dogs

Image source: lauramarshtattoo

#46

‘Tattoodo’ Shared 60 Creative Tattoos Inspired By Beloved Cats And Dogs

Image source: cecardenas_tattoo

#47

‘Tattoodo’ Shared 60 Creative Tattoos Inspired By Beloved Cats And Dogs

Image source: dashuai_ma

#48

‘Tattoodo’ Shared 60 Creative Tattoos Inspired By Beloved Cats And Dogs

Image source: winnietattoo

#49

‘Tattoodo’ Shared 60 Creative Tattoos Inspired By Beloved Cats And Dogs

Image source: kirbeeys

#50

‘Tattoodo’ Shared 60 Creative Tattoos Inspired By Beloved Cats And Dogs

Image source: edyta.k.k

#51

‘Tattoodo’ Shared 60 Creative Tattoos Inspired By Beloved Cats And Dogs

Image source: doo__tattoo

#52

‘Tattoodo’ Shared 60 Creative Tattoos Inspired By Beloved Cats And Dogs

Image source: kams.ink

#53

‘Tattoodo’ Shared 60 Creative Tattoos Inspired By Beloved Cats And Dogs

Image source: lauramarshtattoo

#54

‘Tattoodo’ Shared 60 Creative Tattoos Inspired By Beloved Cats And Dogs

Image source: constanzatattoo

#55

‘Tattoodo’ Shared 60 Creative Tattoos Inspired By Beloved Cats And Dogs

Image source: lauramarshtattoo

#56

‘Tattoodo’ Shared 60 Creative Tattoos Inspired By Beloved Cats And Dogs

Image source: mustafaalakoc_

#57

‘Tattoodo’ Shared 60 Creative Tattoos Inspired By Beloved Cats And Dogs

Image source: helle.ink

#58

‘Tattoodo’ Shared 60 Creative Tattoos Inspired By Beloved Cats And Dogs

Image source: luigi_carbone_ink

#59

‘Tattoodo’ Shared 60 Creative Tattoos Inspired By Beloved Cats And Dogs

Image source: mo__tatts

#60

‘Tattoodo’ Shared 60 Creative Tattoos Inspired By Beloved Cats And Dogs

Image source: lauramarshtattoo

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
I Enjoy Drawing Ink Dots And Lines
3 min read
Nov, 12, 2025
Where Can You Watch Top Boy: Summerhouse Season 5?
3 min read
Apr, 13, 2024
Guy Explains Pyramid Schemes With One Instagram Comment To Someone Involved In One, Makes Her Quit Immediately
3 min read
Nov, 13, 2025
23 Stunning Polaroid Collages By This Artist Look Like Lost Fragments Of Memory
3 min read
May, 11, 2026
Someone Is Adding Fake Subtitles To Library Books And We’re Rolling From Laughter
3 min read
Nov, 12, 2025
Gerard Butler: Bio And Career Highlights
3 min read
Nov, 12, 2025