‘Tattoodo’ Shared 60 Creative Tattoos Inspired By Beloved Cats And Dogs

For many people, pets are family, so it’s no surprise that some choose to keep a lasting tribute to them on their skin.
‘Tattoodo‘ is dedicated to sharing creative tattoo designs from artists around the world, and while browsing the page, we came across a lovely collection inspired by cats and dogs. Some are incredibly detailed portraits, while others take a more creative approach, with pets peeking through the skin, appearing in Polaroid-style frames, or even becoming part of a paw print.
Take a look at some of the pet-inspired tattoos below. Which one would you be happy to carry with you forever?
#1
Image source: kozo_tattoo
#2
Image source: zeexi_ink
#3
Image source: moonlit_tattooist
#4
Image source: inkstaboy
#5
Image source: lauramarshtattoo
#6
Image source: youngchickentattoo
#7
Image source: doo__tattoo
#8
Image source: caseykirschtats
#9
Image source: caseykirschtats
#10
Image source: rubi_rubi_tattoo
#11
Image source: wendyphamtattoo
#12
Image source: kozo_tattoo
#13
Image source: doo__tattoo
#14
Image source: bridget.ink
#15
Image source: lauramarshtattoo
#16
Image source: lauramarshtattoo
#17
Image source: zeexi_ink
#18
Image source: uglyblacksheep
#19
Image source: lukeaashley
#20
Image source: lauraknoxtattoo
#21
Image source: hktattoo_ying24
#22
Image source: harry_color
#23
Image source: constanzatattoo
#24
Image source: carolina_inks
#25
Image source: lauramarshtattoo
#26
Image source: doo__tattoo
#27
Image source: satsuro.tats
#28
Image source: mustafaalakoc_
#29
Image source: edit_paints
#30
Image source: yan2_ta2
#31
Image source: thepeachmoon
#32
Image source: edit_paints
#33
Image source: pettattoo.salmon
#34
Image source: constanzatattoo
#35
Image source: namkim.ink
#36
Image source: doo__tattoo
#37
Image source: doo__tattoo
#38
Image source: lauramarshtattoo
#39
Image source: doo__tattoo
#40
Image source: doo__tattoo
#41
Image source: caseykirschtats
#42
Image source: caseykirschtats
#43
Image source: caseykirschtats
#44
Image source: caseykirschtats
#45
Image source: lauramarshtattoo
#46
Image source: cecardenas_tattoo
#47
Image source: dashuai_ma
#48
Image source: winnietattoo
#49
Image source: kirbeeys
#50
Image source: edyta.k.k
#51
Image source: doo__tattoo
#52
Image source: kams.ink
#53
Image source: lauramarshtattoo
#54
Image source: constanzatattoo
#55
Image source: lauramarshtattoo
#56
Image source: mustafaalakoc_
#57
Image source: helle.ink
#58
Image source: luigi_carbone_ink
#59
Image source: mo__tatts
#60
Image source: lauramarshtattoo
Follow Us