45 ‘Cursed Images’ That Might Make You Facepalm Or Laugh, As Shared On This Facebook Page

It is generally accepted that the so-called “golden age of photojournalism” falls on the middle of the 20th century, when commercial 35mm cameras became widespread, and hundreds of people took to the streets, who needed only observation and minimal technical skills to get a cool shot.

However, today, thanks to the development of smartphones, any average person probably takes as many photos in a week as a street photographer did in a few months seventy years ago. And some of the photos are truly ‘cursed’ – like in the posts on this dedicated Facebook page.

More info: Facebook

#1

Image source: Cursed Images

#2

Image source: Cursed Images

#3

Image source: Cursed Images

#4

Image source: Cursed Images

#5

Image source: Cursed Images

#6

Image source: Cursed Images

#7

Image source: Cursed Images

#8

Image source: Cursed Images

#9

Image source: Cursed Images

#10

Image source: Cursed Images

#11

Image source: Cursed Images

#12

Image source: Cursed Images

#13

Image source: Cursed Images

#14

Image source: Cursed Images

#15

Image source: Cursed Images

#16

Image source: Cursed Images

#17

Image source: Cursed Images

#18

Image source: Cursed Images

#19

Image source: Cursed Images

#20

Image source: Cursed Images

#21

Image source: Cursed Images

#22

Image source: Cursed Images

#23

Image source: Cursed Images

#24

Image source: Cursed Images

#25

Image source: Cursed Images

#26

Image source: Cursed Images

#27

Image source: Cursed Images

#28

Image source: Cursed Images

#29

Image source: Cursed Images

#30

Image source: Cursed Images

#31

Image source: Cursed Images

#32

Image source: Cursed Images

#33

Image source: Cursed Images

#34

Image source: Cursed Images

#35

Image source: Cursed Images

#36

Image source: Cursed Images

#37

Image source: Cursed Images

#38

Image source: Cursed Images

#39

Image source: Cursed Images

#40

Image source: Cursed Images

#41

Image source: Cursed Images

#42

Image source: Cursed Images

#43

Image source: Cursed Images

#44

Image source: Cursed Images

#45

Image source: Cursed Images

