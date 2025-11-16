The “Cursed Image Dealer” Instagram Account Collects The Most Uneasy Images Found Online, And Here’s 40 Of Their Best

Severed Barbie doll heads on a car antenna. A grass field covered with plastic forks. A guy setting his hair on fire. There’s nothing more captivating than seeing an image on the internet that leaves us a little speechless and a lot confused. We might have no idea where these cursed scenarios came from, but there’s one thing they all have in common. They make us feel seriously uneasy.

Just take a look at the Cursed Image Dealer Instagram account. A project that has amassed more than 194K followers and is full of bizarre, weird, and straight-up disturbing pictures that grab your attention and not let go. While we can’t help but wonder why on earth they exist in the first place, their oddness fascinates us nonetheless.

We have collected some of the most intriguing posts the account had to offer, so continue scrolling and let us know what you think about them in the comments below. And if you’re in the mood for some more images with no context whatsoever, be sure to check out our previous posts about them right here and here.

#1

Image source: cursedimagedealer

#2

Image source: unworn

#3

Image source: cursedimagedealer

#4

Image source: cursedimagedealer

#5

Image source: cursedimagedealer

#6

Image source: cursedimagedealer

#7

Image source: cursedimagedealer

#8

Image source: cursedimagedealer

#9

Image source: cursedimagedealer

#10

Image source: cursedimagedealer

#11

Image source: cursedimagedealer

#12

Image source: unworn

#13

Image source: cursedimagedealer

#14

Image source: cursedimagedealer

#15

Image source: cursedimagedealer

#16

Image source: cursedimagedealer

#17

Image source: cursedimagedealer

#18

Image source: cursedimagedealer

#19

Image source: cursedimagedealer

#20

Image source: cursedimagedealer

#21

Image source: cursedimagedealer

#22

Image source: cursedimagedealer

#23

Image source: cursedimagedealer

#24

Image source: cursedimagedealer

#25

Image source: cursedimagedealer

#26

Image source: cursedimagedealer

#27

Image source: cursedimagedealer

#28

Image source: cursedimagedealer

#29

Image source: cursedimagedealer

#30

Image source: cursedimagedealer

#31

Image source: cursedimagedealer

#32

Image source: cursedimagedealer

#33

Image source: cursedimagedealer

#34

Image source: cursedimagedealer

#35

Image source: cursedimagedealer

#36

Image source: cursedimagedealer

#37

Image source: cursedimagedealer

#38

Image source: cursedimagedealer

#39

Image source: cursedimagedealer

#40

Image source: cursedimagedealer

Patrick Penrose
