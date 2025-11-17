50 Minimalistic Comics Filled With Absurd Situations And Silly Humor By Will Santino (New Pics)

We are back with Will Santino’s absurdly funny comics. Will is a cartoonist and illustrator who is known mostly for mythical and historical humor. His distinctive artwork is usually all in black and white with some occasional splashes of color. Will’s genius lies in his ability to convey hilarious messages using minimal words, allowing the visuals to speak volumes.

In the previous article, Will shared insight into how he keeps his ideas coming. “In order to have output, I need input. I read a lot of fiction and I love learning about new things, so I end up on Wikipedia a lot. I love mythology, and history, and fables, and art, and language. I love to learn, so my silly ideas are often the byproduct of my curiosity. More specifically, I drink coffee and doodle in a sketchbook.”

For more of Will’s comics, see our previous Bored Panda posts here and here.

More info: Instagram | patreon.com | Facebook | willsantino.com | society6.com

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

#18

#19

#20

#21

#22

#23

#24

#25

#26

#27

#28

#29

#30

#31

#32

#33

#34

#35

#36

#37

#38

#39

#40

#41

#42

#43

#44

#45

#46

#47

#48

#49

#50

