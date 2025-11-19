50 Times Children’s Book Illustrations Became The Perfect Adult Memes

Just like music, art evokes various emotions within us. Some makes us feel happy. Others make us a bit sad. And there are those that leave us all warm and fuzzy inside. Vintage children’s book illustrations often stir up nostalgia. They transport us back to our days as little carefree humans. A time when looking at the pictures was sometimes even better than the words of the fairytale.
The sadderlizards Insta account has over 300 thousand followers. It’s the perfect place to go if you feel like traveling back to your cozy nights of bedtime stories. But still want to relate to the illustrations as a grown adult. There’s a gallery of adorable art, each with a relatable meme to melt your heart. Bored Panda has put together a list of our favorites. Keep scrolling and don’t forget to upvote yours.
