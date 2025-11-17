A Guide To Understanding The World In 30 Comics By “WTFramecomics” (New Pics)

Jean-Nicolas Bourdon returns with a fresh batch of captivating and amusing comics in part 2 of “WTFramecomics” here on Bored Panda (click here for part 1). Building on the creative foundation laid in the first post, Jean-Nicolas continues to surprise and entertain his audience with even more unexpected twists, engaging characters, and relatable situations that resonate with his followers.

In part two of “WTFramecomics,” Jean-Nicolas delves deeper into the humorous and sometimes absurd aspects of life, exploring new themes and expanding his artistic expression by including a lot of references to pop-culture. By incorporating his signature wit and imaginative storytelling, he delivers a fresh perspective on everyday situations while maintaining the charm and appeal that made his work stand out in the first place.

More info: twitter.com | Instagram | wtframecomics.tumblr.com

#1

Image source: wtframecomics

#2

Image source: wtframecomics

#3

Image source: wtframecomics

#4

Image source: wtframecomics

#5

Image source: wtframecomics

#6

Image source: wtframecomics

#7

Image source: wtframecomics

#8

Image source: wtframecomics

#9

Image source: wtframecomics

#10

Image source: wtframecomics

#11

Image source: wtframecomics

#12

Image source: wtframecomics

#13

Image source: wtframecomics

#14

Image source: wtframecomics

#15

Image source: wtframecomics

#16

Image source: wtframecomics

#17

Image source: wtframecomics

#18

Image source: wtframecomics

#19

Image source: wtframecomics

#20

Image source: wtframecomics

#21

Image source: wtframecomics

#22

Image source: wtframecomics

#23

Image source: wtframecomics

#24

Image source: wtframecomics

#25

Image source: wtframecomics

#26

Image source: wtframecomics

#27

Image source: wtframecomics

#28

Image source: wtframecomics

#29

Image source: wtframecomics

#30

Image source: wtframecomics

Patrick Penrose
