40 Comics That Serve As Funny Commentary On Today’s Society (New Pics)

by

If there’s one thing we love to see in comics, it’s clever twists and turns.

Chris Allison, the artist behind ‘Toonhole Chris’ comics, masterfully balances dark humor to create comics that serve as commentary on human behavior. Hopefully, you put your sensitivity aside and came prepared for Chris’s hilarious puns and sometimes dark unexpected endings.

To get a better understanding of what the artist wants people to take away from his art, Bored Panda reached out to Chris. “Just a laugh. I’ve been fortunate that people from all different walks of life have stopped what they’re doing in their day and shared a little laugh at 3 or 4 panels that I’ve drawn,” wrote Chris.

So, without further ado, we invite you to explore the newest comics, as well as continue with the interview.

More info: Instagram | twitter.com | Facebook | toonhole.com | webtoons.com | patreon.com

#1

40 Comics That Serve As Funny Commentary On Today’s Society (New Pics)

Image source: toonholechris

#2

40 Comics That Serve As Funny Commentary On Today’s Society (New Pics)

Image source: toonholechris

#3

40 Comics That Serve As Funny Commentary On Today’s Society (New Pics)

Image source: toonholechris

#4

40 Comics That Serve As Funny Commentary On Today’s Society (New Pics)

Image source: toonholechris

#5

40 Comics That Serve As Funny Commentary On Today’s Society (New Pics)

Image source: toonholechris

#6

40 Comics That Serve As Funny Commentary On Today’s Society (New Pics)

Image source: toonholechris

#7

40 Comics That Serve As Funny Commentary On Today’s Society (New Pics)

Image source: toonholechris

#8

40 Comics That Serve As Funny Commentary On Today’s Society (New Pics)

Image source: toonholechris

#9

40 Comics That Serve As Funny Commentary On Today’s Society (New Pics)

Image source: toonholechris

#10

40 Comics That Serve As Funny Commentary On Today’s Society (New Pics)

Image source: toonholechris

#11

40 Comics That Serve As Funny Commentary On Today’s Society (New Pics)

Image source: toonholechris

#12

40 Comics That Serve As Funny Commentary On Today’s Society (New Pics)

Image source: toonholechris

#13

40 Comics That Serve As Funny Commentary On Today’s Society (New Pics)

Image source: toonholechris

#14

40 Comics That Serve As Funny Commentary On Today’s Society (New Pics)

Image source: toonholechris

#15

40 Comics That Serve As Funny Commentary On Today’s Society (New Pics)

Image source: toonholechris

#16

40 Comics That Serve As Funny Commentary On Today’s Society (New Pics)

Image source: toonholechris

#17

40 Comics That Serve As Funny Commentary On Today’s Society (New Pics)

Image source: toonholechris

#18

40 Comics That Serve As Funny Commentary On Today’s Society (New Pics)

Image source: toonholechris

#19

40 Comics That Serve As Funny Commentary On Today’s Society (New Pics)

Image source: toonholechris

#20

40 Comics That Serve As Funny Commentary On Today’s Society (New Pics)

Image source: toonholechris

#21

40 Comics That Serve As Funny Commentary On Today’s Society (New Pics)

Image source: toonholechris

#22

40 Comics That Serve As Funny Commentary On Today’s Society (New Pics)

Image source: toonholechris

#23

40 Comics That Serve As Funny Commentary On Today’s Society (New Pics)

Image source: toonholechris

#24

40 Comics That Serve As Funny Commentary On Today’s Society (New Pics)

Image source: toonholechris

#25

40 Comics That Serve As Funny Commentary On Today’s Society (New Pics)

Image source: toonholechris

#26

40 Comics That Serve As Funny Commentary On Today’s Society (New Pics)

Image source: toonholechris

#27

40 Comics That Serve As Funny Commentary On Today’s Society (New Pics)

Image source: toonholechris

#28

40 Comics That Serve As Funny Commentary On Today’s Society (New Pics)

Image source: toonholechris

#29

40 Comics That Serve As Funny Commentary On Today’s Society (New Pics)

Image source: toonholechris

#30

40 Comics That Serve As Funny Commentary On Today’s Society (New Pics)

Image source: toonholechris

#31

40 Comics That Serve As Funny Commentary On Today’s Society (New Pics)

Image source: toonholechris

#32

40 Comics That Serve As Funny Commentary On Today’s Society (New Pics)

Image source: toonholechris

#33

40 Comics That Serve As Funny Commentary On Today’s Society (New Pics)

Image source: toonholechris

#34

40 Comics That Serve As Funny Commentary On Today’s Society (New Pics)

Image source: toonholechris

#35

40 Comics That Serve As Funny Commentary On Today’s Society (New Pics)

Image source: toonholechris

#36

40 Comics That Serve As Funny Commentary On Today’s Society (New Pics)

Image source: toonholechris

#37

40 Comics That Serve As Funny Commentary On Today’s Society (New Pics)

Image source: toonholechris

#38

40 Comics That Serve As Funny Commentary On Today’s Society (New Pics)

Image source: toonholechris

#39

40 Comics That Serve As Funny Commentary On Today’s Society (New Pics)

Image source: toonholechris

#40

40 Comics That Serve As Funny Commentary On Today’s Society (New Pics)

Image source: toonholechris

Patrick Penrose
Patrick Penrose
More from this Author
Related Posts
Photographer Lists All The Things Men Have Done To Her During Weddings In 2021
3 min read
Nov, 15, 2025
NYT Connections Hints And Answers For 01-November-2025
3 min read
Oct, 31, 2025
Musicians Read Out Weirdly Specific Mean Tweets on Jimmy Kimmel
3 min read
Mar, 9, 2018
NYT Connections Hints And Answers For 12-October-2025
3 min read
Oct, 11, 2025
10 Things You Didn’t Know about “I Survived a Crime”
3 min read
Feb, 24, 2021
Hey Pandas, If You Tried To Be The Funniest Flight Attendant, What Would You Do Or Say? (Closed)
3 min read
Nov, 14, 2025
Main Heading Goes Here
Sub Heading Goes Here
No, thank you. I do not want.
100% secure your website.