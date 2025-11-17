40 Comics That Serve As Funny Commentary On Today’s Society (New Pics)

If there’s one thing we love to see in comics, it’s clever twists and turns.
Chris Allison, the artist behind ‘Toonhole Chris’ comics, masterfully balances dark humor to create comics that serve as commentary on human behavior. Hopefully, you put your sensitivity aside and came prepared for Chris’s hilarious puns and sometimes dark unexpected endings.
To get a better understanding of what the artist wants people to take away from his art, Bored Panda reached out to Chris. “Just a laugh. I’ve been fortunate that people from all different walks of life have stopped what they’re doing in their day and shared a little laugh at 3 or 4 panels that I’ve drawn,” wrote Chris.
So, without further ado, we invite you to explore the newest comics, as well as continue with the interview.
More info: Instagram | twitter.com | Facebook | toonhole.com | webtoons.com | patreon.com
#1
Image source: toonholechris
#2
Image source: toonholechris
#3
Image source: toonholechris
#4
Image source: toonholechris
#5
Image source: toonholechris
#6
Image source: toonholechris
#7
Image source: toonholechris
#8
Image source: toonholechris
#9
Image source: toonholechris
#10
Image source: toonholechris
#11
Image source: toonholechris
#12
Image source: toonholechris
#13
Image source: toonholechris
#14
Image source: toonholechris
#15
Image source: toonholechris
#16
Image source: toonholechris
#17
Image source: toonholechris
#18
Image source: toonholechris
#19
Image source: toonholechris
#20
Image source: toonholechris
#21
Image source: toonholechris
#22
Image source: toonholechris
#23
Image source: toonholechris
#24
Image source: toonholechris
#25
Image source: toonholechris
#26
Image source: toonholechris
#27
Image source: toonholechris
#28
Image source: toonholechris
#29
Image source: toonholechris
#30
Image source: toonholechris
#31
Image source: toonholechris
#32
Image source: toonholechris
#33
Image source: toonholechris
#34
Image source: toonholechris
#35
Image source: toonholechris
#36
Image source: toonholechris
#37
Image source: toonholechris
#38
Image source: toonholechris
#39
Image source: toonholechris
#40
Image source: toonholechris
Follow Us